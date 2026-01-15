Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: "No hice nada ilegal"

Un hidroavión privado ha roto la tranquilidad este jueves en el Puerto Deportivo de Burriana. Ha sido este mediodía cuando la avioneta en cuestión ha entrado por la bocana de estas instalaciones para sorpresa de los allí presentes. Desde agentes de la Guardia Civil hasta responsables del puerto se han quedado atónitos ante la maniobra de este pequeño avión anfibio que igual que ha amerizado ha despegado poco después.

Han sido varios los vídeos que han llegado a este periódico para alertar de lo ocurrido. De hecho, en primera instancia desde el propio puerto de Burriana se ha insistido en que la aeronave “no tenía autorización” para realizar este amerizaje. La Guardia Civil, por su parte, aclaraba que “no se ha tratado de un accidente. Amerizó y volvió a irse”.

En primera persona

Para salir de toda duda y conocer el estado del piloto, este periódico ha podido conocer que el hidroavión era propiedad de Yago Osset, que ha aclarado lo acontecido de la siguiente manera: “El problema es que la hidroaviación en España no existe. Estamos unos pocos impulsándola y parece que seamos delincuentes, pero no hemos hecho nada ilegal”.

Osset, que estaba acompañado en la avioneta por otro piloto ya retirado de la compañía Iberia, ha amerizado en su recorrido no solo en Burriana, sino también en puntos de la provincia de Valencia como Sagunto, Pobla de Farnals o Port Saplaya prosigue con su alegato de la siguiente forma: “En España pensamos que todo está prohibido hasta que se demuestre lo contrario, y es al revés. Tenemos que normalizar la situación porque el hidroavión cuando toca el mar es un barco más. Es normal que llame la atención, pero en Burriana nos hemos comportado como un barco con alas dentro de la dársena, no hemos puesto en peligro a nadie, hemos pilotado por debajo de cuatro nudos y hemos cumplido rigurosamente con las normas”.

El piloto tiene creada una escuela para aprender a llevar hidroaviones –“la primera en la Comunitat Valenciana y la segunda en España”-, y confía en dar sus primeros pasos con ellas en el Aeroclub de Castellón, donde es socio: “Mientras tanto estoy volando mucho y amerizando mucho”.