Sorpresa en el río Millars por la aparición de una especie exótica que amenaza el paraje natural
La detección de una planta ajena al ecosistema activa una nueva intervención para preservar el equilibrio ecológico del entorno
La aparición de una especie exótica invasora en el tramo final del río Millars ha obligado a activar una nueva intervención en el espacio natural protegido. El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars ha retirado una planta ajena al ecosistema del río que fue localizada en la laguna 2 y en la zona del talud gracias a la detección del servicio de guardería.
Se trata del miraguano falso (Araujia sericifera), una planta trepadora de crecimiento rápido que se enreda sobre la vegetación autóctona, dificultando su desarrollo y alterando los hábitats naturales. Su capacidad de expansión convierte su detección temprana en un factor clave para evitar impactos ambientales mayores en un entorno especialmente sensible como la desembocadura del Millars.
Ya lo detectaron por primera vez en 2016
No es la primera vez que esta especie exótica aparece en el río. La primera detección se produjo en 2016 y, desde entonces, su retirada ha sido recurrente dentro de las labores de mantenimiento del paraje. De hecho, a lo largo de 2025 el Consorcio ha intensificado las tareas de control y eliminación de especies invasoras, actuando también sobre otras plantas como gomphocarpus, yuca, plumero (cortaderia), acacia, palmera, ailanto, lantana —conocida como banderita española— o ipomoea (campanilla).
Estas intervenciones han afectado a una superficie aproximada de 41,5 metros cuadrados, con un volumen total de 1.019 kilos de residuos vegetales retirados, y han supuesto una dedicación de 77,5 horas de trabajo por parte del servicio de mantenimiento.
El presidente del Consorci y alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha subrayado que “la eliminación de especies invasoras es una tarea que realizamos durante todo el año y que, desgraciadamente, no se acaba nunca”. En este sentido, ha remarcado que “cada actuación es fundamental para proteger la vegetación autóctona y los hábitats naturales del río”, insistiendo en que “la detección temprana y la intervención rápida son las mejores herramientas para evitar daños mayores en el entorno natural”.
