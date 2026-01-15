Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo sintechoRestaurante Vila-realTransformación de LasselMinipisos en un local comercialTiempo en Castellón
instagramlinkedin

Sorpresa en el río Millars por la aparición de una especie exótica que amenaza el paraje natural

La detección de una planta ajena al ecosistema activa una nueva intervención para preservar el equilibrio ecológico del entorno

Foto de archivo de la desembocadura del río Millars.

Foto de archivo de la desembocadura del río Millars. / Fernando Falcó

Darío Pitarch

Castellón

La aparición de una especie exótica invasora en el tramo final del río Millars ha obligado a activar una nueva intervención en el espacio natural protegido. El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars ha retirado una planta ajena al ecosistema del río que fue localizada en la laguna 2 y en la zona del talud gracias a la detección del servicio de guardería.

Se trata del miraguano falso (Araujia sericifera), una planta trepadora de crecimiento rápido que se enreda sobre la vegetación autóctona, dificultando su desarrollo y alterando los hábitats naturales. Su capacidad de expansión convierte su detección temprana en un factor clave para evitar impactos ambientales mayores en un entorno especialmente sensible como la desembocadura del Millars.

Foto del miraguano falso.

Foto del miraguano falso. / Mediterráneo

Ya lo detectaron por primera vez en 2016

No es la primera vez que esta especie exótica aparece en el río. La primera detección se produjo en 2016 y, desde entonces, su retirada ha sido recurrente dentro de las labores de mantenimiento del paraje. De hecho, a lo largo de 2025 el Consorcio ha intensificado las tareas de control y eliminación de especies invasoras, actuando también sobre otras plantas como gomphocarpus, yuca, plumero (cortaderia), acacia, palmera, ailanto, lantana —conocida como banderita española— o ipomoea (campanilla).

Estas intervenciones han afectado a una superficie aproximada de 41,5 metros cuadrados, con un volumen total de 1.019 kilos de residuos vegetales retirados, y han supuesto una dedicación de 77,5 horas de trabajo por parte del servicio de mantenimiento.

Noticias relacionadas y más

Otra foto de una especie invasora retirada en el paraje natural.

Otra foto de una especie invasora retirada en el paraje natural. / Mediterráneo

El presidente del Consorci y alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha subrayado que “la eliminación de especies invasoras es una tarea que realizamos durante todo el año y que, desgraciadamente, no se acaba nunca”. En este sentido, ha remarcado que “cada actuación es fundamental para proteger la vegetación autóctona y los hábitats naturales del río”, insistiendo en que “la detección temprana y la intervención rápida son las mejores herramientas para evitar daños mayores en el entorno natural”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  2. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  3. Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
  4. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  5. Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
  6. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
  7. Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros
  8. El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta

Una campana de 1.500 kilos vuelve a latir en Burriana después de 10 años muda

Una campana de 1.500 kilos vuelve a latir en Burriana después de 10 años muda

El Carnaval de Vinaròs despeja la incógnita: la gala de reinas y reyes ya tiene ubicación confirmada

El Carnaval de Vinaròs despeja la incógnita: la gala de reinas y reyes ya tiene ubicación confirmada

Sorpresa en el río Millars por la aparición de una especie exótica que amenaza el paraje natural

Sorpresa en el río Millars por la aparición de una especie exótica que amenaza el paraje natural

Les Useres logra el compromiso del Consell para garantizar los servicios bancarios en el municipio

Onda arranca las obras de la primera fase de su 'Central Park' con el castillo como protagonista

Onda arranca las obras de la primera fase de su 'Central Park' con el castillo como protagonista

La Vall estrenará este año la gestión privada del teatro tras adjudicar un contrato de 1,2 millones

La Vall estrenará este año la gestión privada del teatro tras adjudicar un contrato de 1,2 millones

De salón de banquetes a auditorio: el edificio Lassel inicia su transformación en gran espacio sociocultural en Cabanes

De salón de banquetes a auditorio: el edificio Lassel inicia su transformación en gran espacio sociocultural en Cabanes

Torreblanca marida Sant Antoni y cocina para desestacionalizar el turismo con unas jornadas gastronómicas

Torreblanca marida Sant Antoni y cocina para desestacionalizar el turismo con unas jornadas gastronómicas
Tracking Pixel Contents