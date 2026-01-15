La Vall d’Uixó registra el plazo de pago a proveedores "más bajo" de su historia: 14,39 días

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha cerrado el ejercicio económico de 2025 con un periodo medio de pago a proveedores (PMP) de 14,39 días, "la cifra más baja registrada nunca" en el municipio. Este resultado consolida la Vall d’Uixó como “una de las administraciones locales más ágiles y solventes en el cumplimiento de sus obligaciones económicas”, ha explicado la concejala de Hacienda, Zaida Moreno.

El PMP del consistorio se sitúa muy por debajo de la media de los ayuntamientos de España, que es de 27,73 días, así como del Gobierno central (20,59 días) y de la Generalitat (31,37 días). Esto significa que el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó “paga a sus proveedores en prácticamente la mitad de tiempo que la media estatal”, ha destacado.

La concejala ha puesto en valor que estos datos “demuestran que somos una administración solvente, fiable y seria con las empresas que trabajan con el sector público”. En este sentido, ha remarcado que “pagar en poco más de dos semanas aporta seguridad y estabilidad, permite a las empresas planificar mejor su actividad y contribuye a mantener el empleo”.

Comparación respecto a una década

Moreno ha recordado que en el año 2013 el periodo medio de pago del Ayuntamiento superaba los 600 días, una situación que “generó graves dificultades al tejido empresarial local”. “En tiempos del Partido Popular muchas empresas se veían obligadas a adelantar dinero durante meses o incluso años, poniendo en riesgo su viabilidad”, ha indicado.

Desde 2015, el consistorio ha impulsado un modelo de gestión basado en la planificación presupuestaria, el control del gasto y la estabilidad financiera, que ha permitido reducir de manera progresiva los plazos de pago hasta alcanzar este récord histórico. “Hemos pasado de pagar en años a pagar en días, y eso es una transformación profunda en la manera de gestionar los recursos públicos”, ha subrayado la concejala.

La responsable de Hacienda ha puesto en valor que “una administración que paga a tiempo genera confianza, no solo entre los proveedores, sino también en el conjunto de la ciudadanía”. Asimismo, ha señalado que la rapidez en los pagos tiene un impacto directo y positivo en la economía local, ya que favorece la actividad empresarial, la inversión y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.

Finalmente, Moreno ha asegurado que el equipo de gobierno continuará trabajando para mantener unas cuentas municipales saneadas y una gestión económica rigurosa, con el objetivo de “seguir garantizando pagos ágiles, estabilidad presupuestaria y un uso eficiente del dinero público”.