Almassora tendrá dos hermanas como damas de las fiestas: no se veía desde hace décadas

Almassora ya cuenta con nueva corte de honor para este 2026. Serán cuatro jóvenes de la localidad las que acompañarán a la reina, Martina Caparrós Mezquita, en este año inolvidable. La Junta Local de Fiestas ha hecho público el nombre de las cuatro damas: Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero.

Las dos últimas integrantes (Belén y Diana) de la corte de honor son hermanas, una coincidencia de carácter festivo que no se recuerda en las últimas décadas.

Otra foto de la corte de honor al completo. / Mediterráneo

Sensaciones de cada una de las damas

Beatriz Alcaide Ahís (08/02/2008) vive las fiestas de Almassora como una expresión de tradición, reencuentros y alegría compartida. “Lo que más me gusta es el ambiente en las calles, la unión entre vecinos y la forma en que todo el pueblo se vuelca para disfrutar juntos”, asegura Beatriz, quien resalta que son días llenos de música, emoción y costumbres que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos, haciendo que cada fiesta se viva con orgullo y mucha ilusión. Espera con especial ilusión el acto de presentación y la romería a Santa Quitèria. Afronta este año con ganas de disfrutar cada momento junto a su familia, amigos y compañeras, viviendo las fiestas desde una perspectiva privilegiada.

Marta Curic Vega (16/09/2008) siempre ha estado muy vinculada a las fiestas de Almassora, viviéndolas con ilusión junto a su familia y amigos. Su conexión se reforzó cuando su hermano fue cavaller en 2023, permitiéndole conocer más de cerca el mundo festivo. “La presentación es el acto que más ilusión me hace, porque es el momento en el que empieza todo, cuando te ponen la banda y te das cuenta de que estás viviendo algo único. Es un momento muy especial, lleno de nervios, emoción y felicidad, que se comparte con la familia, amigos y todo el pueblo”, destaca Marta. También espera con emoción la romería a Santa Quitèria, “donde todo el pueblo se une”, y disfrutar intensamente de este año para el recuerdo.

Belén Zafrilla Piñero (27/12/2006) disfruta de las fiestas especialmente con su peña El Bureo, viviendo de lleno el ambiente festivo que se respira en la Vila. Los días de toros, la música y el encuentro con amigos son algunos de sus momentos favoritos. La romería a Santa Quitèria es, desde pequeña, el día más especial para ella. “Espero un año lleno de ilusión, quiero disfrutar al máximo, tanto personalmente como en equipo, con todas mis compañeras, espero que haya una muy buena piña y que todos los eventos sean inigualables”, afirma Belén.

Diana Zafrilla Piñero (18/06/2004) ha disfrutado de las fiestas desde niña en el corazón de la Vila, combinando actos taurinos, procesiones y tradición familiar. “Desde pequeña he vivido las fiestas en la Vila en la casa de mi abuela, delante de la Iglesia, donde veía los actos taurinos, también he vivido de cerca las procesiones con mi abuela y mi madre y ahora, actualmente, tengo una peña El Bureo, donde vivimos las fiestas al máximo en nuestro casal situado en la Picaora”, resalta Diana. El día de Les Calderes, que se celebra cada 22 de mayo, día grande de Santa Quitèria, es el acto que más ilusión le hace vivir este año como dama, desde una perspectiva diferente y muy especial.

Tormo: “La juventud está comprometida con nuestras tradiciones”

La alcaldesa, María Tormo, subraya que la reina y las damas de las fiestas “representan la ilusión, la diversidad y el compromiso de la juventud almassorina con nuestras tradiciones”. “Les deseo un año inolvidable, lleno de emociones, convivencia y orgullo por representar a todo un pueblo, el suyo. Siempre tendrán el apoyo de la corporación municipal, la protección de nuestras patronas, Santa Quitèria y la Mare de Déu del Roser, mi mano tendida y mi abrazo sincero”, remarca la alcaldesa.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha trasladado su enhorabuena a las cuatro damas de la corte de honor que acompañarán a Martina en este año repleto de momentos para el recuerdo. Al igual que la reina, serán nombradas oficialmente en un pleno extraordinario que tendrá lugar el viernes 20 de febrero.