Benicarló quema la 'foguera' y el 'dimoni' en la primera jornada de Sant Antoni
Tras encender la hoguera, ha dado comienzo el pasacalle y el recital de loas
Benicarló ha vivido este viernes la primera jornada festiva de Sant Antoni con la cremà de la foguera, del dimoni, el reparto de coques, el recital de loas y el primer desfile de carros y caballos.
Las tímidas gotas iniciales no han impedido que la abarrotada plaza de Sant Bartomeu haya sido testigo de cómo las llamas devoraban al dimoni, confeccionado a mano hace unas semanas por los mayorales, la grupa, los presidentes y su representante, Paula Tena.
Tras encender la hoguera, ha dado comienzo el pasacalle y el recital de loas, comenzando por la más esperada, la que se escuchó bajo los balcones del ayuntamiento.
En el acto, no ha faltado el lanzamiento de las más de 130.000 coques desde los carruajes y desde los balcones del consistorio. La lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia en el último tramo del acto, pero por suerte la parte más importante ya había finalizado.
Bendición
El sábado tendrá lugar la segunda jornada de la fiesta grande de Sant Antoni con la misa en honor al patrón de los animales, a las 10.30h en la iglesia de San Bartolomé.
A continuación tendrá lugar la suelta de palomas, la bendición de los animales y el sorteo del porquet, cavallet y la cesta en el altar de la plaza.
Ya por la tarde, a las 18.00 horas dará comienzo el segundo desfile, en el que los carros también irán deteniéndose para recitar las populares alabanzas con un toque de crítica local.
