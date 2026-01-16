Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual a menorAdiós a Taco BellGran nevada CastellónAgenda del fin de semanaRenunciar a la pensiónJulio Iglesias
instagramlinkedin

Benicàssim da un paso clave para licitar la gestión del ansiado centro de mayores y el centro de día

El pleno avala el nuevo proyecto terapéutico, el estudio económico y la gestión indirecta de un servicio que acumula años de espera

La alcaldesa y concejala en un acto de bienvenida en los primeros talleres celebrados en el CEAM en octubre.

La alcaldesa y concejala en un acto de bienvenida en los primeros talleres celebrados en el CEAM en octubre. / Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

Un pleno extraordinario ha aprobado este viernes en Benicàssim el expediente que desbloquea la tramitación necesaria para licitar la gestión del centro de día y del Centro de Envejecimiento Activo (CEAM), un acuerdo que el equipo de gobierno presenta como el paso imprescindible para acercar la apertura real de unas instalaciones muy esperadas.

El único punto del orden del día incluye la creación formal de ambos recursos, la aprobación de un nuevo proyecto global terapéutico, el estudio económico del servicio y la elección de la gestión indirecta mediante contrato de servicios.

La alcaldesa, Susana Marqués, enmarca el acuerdo como un avance para culminar la puesta en marcha del complejo asistencial, pendiente desde hace años pese a que el edificio está terminado y equipado.

Dos servicios y 280 plazas entre ambos

La concejala de Gente Mayor, Rosa Mari Gil, explica que el centro integra dos prestaciones diferenciadas: un centro de día con 80 plazas para personas mayores en situación de dependencia y un centro de envejecimiento activo con 200 plazas, orientado a actividades, participación y mejora de la calidad de vida.

Gil detalla que el centro de día contará con el personal especializado que exige la normativa, con perfiles como enfermería, trabajo social, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y animación sociocultural, y añade que el centro se concibe como un espacio para fomentar hábitos saludables, relaciones sociales, ocio e inclusión digital.

La edil insiste en que lo aprobado “es necesario” para poder traer después al pleno los pliegos de contratación y su posterior puesta en marcha.

El proyecto se fue dilantando en el tiempo, tras arrancar las obras en el 2011 el edificio se entregó en 2021 tras interrupciones y problemas técnicos, y durante estos años se procedió a su equipamiento y a la preparación de los pliegos para sacar a licitación su gestión.

La oposición critica la privatización

El punto ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox y PSPV-PSOE, la abstención de Compromís y el voto en contra del edil no adscrito Rubén Rodríguez.

En el turno de la oposición, el PSPV ha anunciado su apoyo para no frenar el avance, aunque ha cuestionado el modelo resultante, en lugar de ser gestionado el centro por la conselleria, y el encaje competencial y financiero. Compromís ha mantenido su rechazo a la gestión privada y, por ello, ha obtado por la abstención. Vox ha valorado el impulso administrativo y ha expresado su expectativa de que el centro pueda abrir este año. Mientras, el edil Rubén Rodríguez ha centrado su intervención en la crítica a la privatización y en la dotación de personal prevista.

Primeras actividades

El CEAM, situado en la planta baja, estará abierto a todos los mayores del municipio y acogerá talleres de envejecimiento activo, memoria y psicomotricidad, además de disponer de un gimnasio y una cafetería abierta al público general.

Noticias relacionadas y más

De hecho, en octubre se puso en marcha la actividad parcial en la planta baja, con talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad. Marqués subrayó entonces que «el objetivo es que el CEAM sea un espacio donde los mayores no solo ocupen su tiempo, sino que continúen su desarrollo personal, social, cultural e intelectual».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  2. Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
  3. Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
  4. Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
  5. El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta
  6. Arranca Sant Antoni 2026 en Castellón: fechas y principales actos
  7. Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: 'Debe ser entregada en perfecto estado
  8. Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal

Sant Antoni arranca en Almassora con la visita de los escolares y se prepara para la Matxà

Sant Antoni arranca en Almassora con la visita de los escolares y se prepara para la Matxà

Un proyecto de 5,7 millones coloca a Burriana en el mapa del almacenamiento solar: en marcha en julio

Un proyecto de 5,7 millones coloca a Burriana en el mapa del almacenamiento solar: en marcha en julio

Benicàssim da un paso clave para licitar la gestión del ansiado centro de mayores y el centro de día

Benicàssim da un paso clave para licitar la gestión del ansiado centro de mayores y el centro de día

Burriana traza su hoja de ruta hacia la igualdad real con 31 medidas y un diagnóstico LGTBI

Burriana traza su hoja de ruta hacia la igualdad real con 31 medidas y un diagnóstico LGTBI

Directo Sant Antoni Castellón: tradiciones, hogueras y actos en los municipios

Directo Sant Antoni Castellón: tradiciones, hogueras y actos en los municipios

La Vall refuerza la figura del Agente Tutor para prevenir el 'bullying'

La Vall refuerza la figura del Agente Tutor para prevenir el 'bullying'

Seis restaurantes y un crustáceo estrella: vuelven las Jornadas de la Galera a Vinaròs

Almassora tendrá dos hermanas como damas de las fiestas: no se veía desde hace décadas

Tracking Pixel Contents