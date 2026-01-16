Benicàssim da un paso clave para licitar la gestión del ansiado centro de mayores y el centro de día

Un pleno extraordinario ha aprobado este viernes en Benicàssim el expediente que desbloquea la tramitación necesaria para licitar la gestión del centro de día y del Centro de Envejecimiento Activo (CEAM), un acuerdo que el equipo de gobierno presenta como el paso imprescindible para acercar la apertura real de unas instalaciones muy esperadas.

El único punto del orden del día incluye la creación formal de ambos recursos, la aprobación de un nuevo proyecto global terapéutico, el estudio económico del servicio y la elección de la gestión indirecta mediante contrato de servicios.

La alcaldesa, Susana Marqués, enmarca el acuerdo como un avance para culminar la puesta en marcha del complejo asistencial, pendiente desde hace años pese a que el edificio está terminado y equipado.

Dos servicios y 280 plazas entre ambos

La concejala de Gente Mayor, Rosa Mari Gil, explica que el centro integra dos prestaciones diferenciadas: un centro de día con 80 plazas para personas mayores en situación de dependencia y un centro de envejecimiento activo con 200 plazas, orientado a actividades, participación y mejora de la calidad de vida.

Gil detalla que el centro de día contará con el personal especializado que exige la normativa, con perfiles como enfermería, trabajo social, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y animación sociocultural, y añade que el centro se concibe como un espacio para fomentar hábitos saludables, relaciones sociales, ocio e inclusión digital.

La edil insiste en que lo aprobado “es necesario” para poder traer después al pleno los pliegos de contratación y su posterior puesta en marcha.

El proyecto se fue dilantando en el tiempo, tras arrancar las obras en el 2011 el edificio se entregó en 2021 tras interrupciones y problemas técnicos, y durante estos años se procedió a su equipamiento y a la preparación de los pliegos para sacar a licitación su gestión.

La oposición critica la privatización

El punto ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox y PSPV-PSOE, la abstención de Compromís y el voto en contra del edil no adscrito Rubén Rodríguez.

En el turno de la oposición, el PSPV ha anunciado su apoyo para no frenar el avance, aunque ha cuestionado el modelo resultante, en lugar de ser gestionado el centro por la conselleria, y el encaje competencial y financiero. Compromís ha mantenido su rechazo a la gestión privada y, por ello, ha obtado por la abstención. Vox ha valorado el impulso administrativo y ha expresado su expectativa de que el centro pueda abrir este año. Mientras, el edil Rubén Rodríguez ha centrado su intervención en la crítica a la privatización y en la dotación de personal prevista.

Primeras actividades

El CEAM, situado en la planta baja, estará abierto a todos los mayores del municipio y acogerá talleres de envejecimiento activo, memoria y psicomotricidad, además de disponer de un gimnasio y una cafetería abierta al público general.

De hecho, en octubre se puso en marcha la actividad parcial en la planta baja, con talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad. Marqués subrayó entonces que «el objetivo es que el CEAM sea un espacio donde los mayores no solo ocupen su tiempo, sino que continúen su desarrollo personal, social, cultural e intelectual».