Burriana traza su hoja de ruta hacia la igualdad real con 31 medidas y un diagnóstico LGTBI

El Ayuntamiento de Burriana ha finalizado la elaboración de su II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2026-2029), un documento estratégico que refuerza el compromiso del municipio con la igualdad efectiva, la diversidad y la inclusión social. Este plan se convierte en la nueva hoja de ruta institucional para avanzar hacia una ciudad más justa y segura en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

El nuevo Plan Municipal de Igualdad de Burriana es el resultado de un exhaustivo proceso de diagnóstico y participación ciudadana, en el que se ha evaluado el impacto del primer plan y se han incorporado las aportaciones de personal técnico municipal, entidades sociales y representantes políticos. La estrategia se estructura en 31 medidas concretas, agrupadas en siete líneas estratégicas, que abordan aspectos clave como la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el fomento del empleo femenino, la conciliación laboral y familiar y la incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo, especialmente para mejorar la seguridad en zonas como el extrarradio.

De forma complementaria, el consistorio ha presentado el diagnóstico LGTBI de Burriana, un informe pionero que permite identificar las necesidades específicas del colectivo LGTBI en el municipio. Este estudio, elaborado también mediante un proceso participativo, señala la educación y la juventud como ámbitos prioritarios de actuación. En este sentido, el 76,5% de las personas participantes considera necesario reforzar el trabajo en diversidad con adolescentes y sus familias.

El diagnóstico LGTBI también pone de relieve la necesidad de mejorar la visibilidad de los recursos municipales, ya que un 41,2% de los encuestados afirma no conocer los servicios existentes. Además, el informe propone consolidar la coordinación entre las diferentes áreas municipales para garantizar una respuesta integral ante situaciones de discriminación o violencia por razón de orientación sexual o identidad de género.

Con estos dos instrumentos, el Ayuntamiento de Burriana busca impulsar una ciudad más diversa y segura. En el ámbito laboral, el plan pone el foco en el emprendimiento femenino y la reducción del desempleo, mientras que en el ámbito social se trabajará en la creación de una Red de Mujeres Empresarias y en el refuerzo de los protocolos de seguridad en espacios de ocio nocturno.

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado que “el II Plan Municipal de Igualdad y el diagnóstico LGTBI suponen un nuevo impulso a una hoja de ruta compartida para transformar Burriana en una sociedad más justa e inclusiva”. Monfort ha subrayado que “hemos trabajado de la mano de la ciudadanía, técnicos, asociaciones y expertos para que cada medida responda a las necesidades actuales y convierta Burriana en un municipio más seguro”, concluyendo que “el objetivo es que la igualdad y el respeto se conviertan en una realidad cotidiana para cada vecino y vecina”.