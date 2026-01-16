Las hogueras y la bendición de animales abren las fiestas de Sant Antoni en Benicàssim

Las fiestas patronales de Sant Antoni y Santa Àgueda han arrancado este viernes en Benicàssim con una tarde-noche marcada por la tradición, el ambiente popular y el protagonismo de las hogueras repartidas por todo el casco urbano, con numerosos grupos de amigos y familiares torrando carne en la calle para cenar.

El volteo de campanas dio paso al encendido del fuego y al inicio oficial de unos festejos que comenzaron mirando al cielo, ante unas previsiones meteorológicas que apuntan a lluvias durante los primeros días y mantienen a la organización pendiente de posibles ajustes en la programación. De hecho, la lluvia hizo acto de presencia antes del encendido de las hogueras, pero no impidió la celebración.

Familias con niños pequeños también participaron en la celebración. / Eva Bellido

La jornada inaugural reunió a carros y carrozas decorados con escenas de la historia local, así como a numerosos vecinos y vecinas ataviados con indumentaria tradicional, que participaron en la bendición de animales y en el desfile.

Tras completar las tres vueltas de rigor, esta noche esta previsto que se lleve a cabo el reparto de las 23.000 coquetas elaboradas para esta edición, uno de los símbolos más esperados de la Nit de Sant Antoni.

El arranque de las fiestas dejó imágenes de convivencia y diversión alrededor de las hogueras, con familias y peñas compartiendo la primera gran cita del calendario festivo, en una noche en la que la tradición volvió a imponerse pese a la incertidumbre meteorológica, y en la que cada vez más restaurantes ofrecen menús especiales en torno a lo típico de las hogueras, longanizas, chuletas, chorizos y morcillas.

Actos previstos para el sábado, pendientes del tiempo

La programación continúa este sábado con una agenda intensa que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, combinará actos religiosos, culturales y festivos. A las 11.00 horas está prevista la misa en honor a Sant Antoni Abat y Santa Àgueda en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, mientras que a mediodía tendrá lugar la solemne ofrenda de flores a Santa Àgueda en la llongeta de la iglesia, seguida de una traca.

El Teatre Municipal Francesc Tàrrega acogerá, a partir de las 13.00 horas, el Día de la Formación Cooperativa, con la entrega de becas de estudio y los premios del IV Concurso Literario organizado por la Cooperativa Agrícola Sant Antoni de Benicàssim en colaboración con los centros educativos.

Por la tarde, desde las 17.00 horas, está prevista la tradicional procesión en honor a Sant Antoni, con la participación de las reinas de las fiestas, festeros, festeras, autoridades y todos los participantes en la Coqueta. Al finalizar el recorrido, si se puede celebrar, se bailará el Cremaller frente a la iglesia y se ofrecerá chocolate solidario en la plaza de la Constitución a beneficio de la ONG San Vicente de Paúl.

La jornada se completará con propuestas de ocio y música, entre ellas el tardeo en la carpa de fiestas y el baile nocturno con orquesta en el recinto festivo, además de la programación juvenil en la carpa jove, todo ello condicionado a la evolución del tiempo.