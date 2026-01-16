Onda combina jornadas de devoción, convivencia y cultura popular

En enero, Onda huele a leña, buñuelos recién hechos y rollos bendecidos. Es el aroma inconfundible de Sant Antoni, una de las celebraciones más arraigadas en la cultura popular ondense, capaz de unir a barrios, generaciones y tradiciones en torno al fuego de la hoguera, tradición que ha pasado de padres a hijos.

Las celebraciones de Sant Antoni 2026 han arrancado ya en el barrio del Tosalet, que ha sido el encargado de inaugurar el calendario festivo del municipio con la procesión del santo, el encendido de la hoguera y el reparto de rollos, flores y buñuelos.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, en el reparto del rollo. / Mediterráneo

Además, ha vuelto a ser protagonista con uno de los actos más esperados del programa: el tradicional bou en corda, una cita que forma parte del ADN festivo del barrio y que congrega cada año a numerosos aficionados.

Acto central

Será durante todo el mes de enero cuando la fiesta se extienda por Onda, Artesa, el Tosalet y el barrio Castelló, configurando un recorrido festivo que refuerza la identidad de cada enclave y su manera particular de vivir la tradición.

La jornada central en Onda tendrá lugar mañana sábado, 17 de enero, con un programa que combina devoción, cultura popular y convivencia. El traslado de la imagen del santo, la bendición de los animales en el Pla, la procesión, la misa y el encendido de la hoguera volverán a marcar el ritmo de una tarde en la que las panaderías locales serán protagonistas con el reparto de los tradicionales rollos, acompañados de buñuelos y moscatel.

Encendido de la hoguera. / Mediterráneo

Actos que convertirán el centro de la ciudad en un punto de encuentro intergeneracional, donde conviven vecinos, asociaciones y visitantes de distintos puntos de la Comunitat.

Bendición de rollos en Artesa

Los actos también tendrán hoy su protagonismo en Artesa, que celebra Sant Antoni con la bendición de rollos y la encendida de la hoguera. Y el ciclo festivo se cerrará el próximo sábado 24 de enero en el barrio Castelló, con procesión, hoguera, actuaciones musicales y una cena popular que pondrá el broche final a semanas de celebraciones en este municipio de la Plana Baixa.

Una fiesta de «gran valor»

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, destaca el valor de Sant Antoni como «una de las fiestas que mejor reflejan la identidad de los barrios y la implicación del tejido asociativo, fruto del trabajo conjunto entre administración, Junta de Festes y colectivos locales».

Las fiestas de Sant Antoni reflejan la identidad de los barrios y la implicación del tejido asociativo, fruto del trabajo conjunto entre administración, Junta de Festes y colectivos locales» Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

En tiempos de cambios acelerados como los que vivimos, Sant Antoni sigue siendo un ancla emocional para Onda: una fiesta que no entiende de prisas, que se vive alrededor del fuego y que recuerda, año tras año, que las tradiciones se celebran y también se comparten.