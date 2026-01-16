Onda pone fin a los problemas históricos de goteras en el párking subterráneo de la plaza España

Onda pone fin a uno de los problemas históricos que durante décadas ha afectado a la plaza España: las goteras y filtraciones en el aparcamiento subterráneo. La alcaldesa, Carmina Ballester, ha visitado este viernes las obras de remodelación integral de la céntrica ágora para comprobar el avance de una actuación clave que ya ha entrado en su fase técnica más determinante, con la impermeabilización completa del subsuelo.

Se trata de una intervención estructural que, aunque no es visible para la ciudadanía, resulta fundamental para garantizar la durabilidad del proyecto y la funcionalidad del aparcamiento. Tal como ha explicado la alcaldesa, esta actuación soluciona un problema que se arrastraba desde hace años y que era imprescindible resolver antes de avanzar en la transformación urbana de la plaza.

Foto de la visita a las obras de la plaza España.

Durante la visita, Ballester ha subrayado el valor simbólico y social de este enclave para la ciudad. "La plaza España es un pedacito de la vida de Onda y de muchos de nuestros recuerdos. La estamos transformando para devolverle todo su valor, hacerla más verde, cómoda y viva, y convertirla en un punto de encuentro pensado para las personas”, ha señalado.

Una vez finalizada esta primera fase técnica, las obras avanzarán hacia otra actuación de gran calado en materia de accesibilidad. El proyecto contempla la instalación de un ascensor que conectará directamente la plaza con el aparcamiento subterráneo, dando respuesta a una demanda histórica y reforzando la accesibilidad universal del entorno.

La cerámica local, eje del proyecto

La remodelación de la Plaza España tendrá a la cerámica ondense como uno de sus principales elementos identitarios. Durante la visita, la alcaldesa ha puesto en valor la participación de la empresa local Realonda, cuyos azulejos revestirán la fuente ornamental iluminada y distintos elementos urbanos como maceteros.

Además, el proyecto incorpora otras expresiones artísticas vinculadas al sector cerámico, como los dos grandes murales que realizarán los artistas del centro Ocupacional El Molí en el interior del Mercado Municipal, con el objetivo de revitalizar este espacio y dinamizar la actividad comercial. A ello se sumarán elementos decorativos como los tomates cerámicos artesanales de la artista Joana Segura, así como el revestimiento de la fachada del Mercado Municipal con materiales sostenibles y antibacterianos que reflejan la innovación del sector cerámico local.

“Contar con empresas y talento de Onda en proyectos como este es una apuesta estética y técnica, pero sobre todo una forma de reivindicar nuestra identidad y nuestro tejido productivo”, ha destacado Ballester.

La nueva Plaza España combinará modernidad y memoria colectiva. Entre los elementos más singulares del diseño se encuentra una réplica del histórico tren La Panderola, que coronará la fuente ornamental como homenaje a la ciudad. Junto a ella, los tomates cerámicos rendirán tributo a agricultores y comerciantes, mientras que otra figura evocará la infancia y los valores compartidos por generaciones de ondenses.

El proyecto se completará con nueva iluminación eficiente, mobiliario urbano renovado, juegos infantiles modernos, seguros y con sombra, además de otros elementos decorativos que se irán incorporando en próximas fases. La actuación cuenta con una inversión de 2,97 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, y se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado ‘Onda RecONecta’, que ha permitido al Ayuntamiento captar 6,4 millones de euros de financiación europea para impulsar su transformación urbana y sostenible.

Apoyo al comercio local

La alcaldesa ha querido agradecer la comprensión y colaboración de vecinos, comerciantes y hosteleros durante el desarrollo de las obras. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ha activado una línea de ayudas directas para apoyar a los negocios de la Plaza España, con subvenciones de hasta 2.000 euros para establecimientos con terraza y hasta 1.000 euros para los que no disponen de ella.

Asimismo, Ballester ha reconocido el trabajo conjunto de todas las empresas implicadas en el proyecto, con Grupo Simetría como adjudicataria de la obra, junto a firmas ondenses colaboradoras.

“La remodelación de la Plaza España es un proyecto de Onda para Onda, construido desde el diálogo y la planificación, que muy pronto convertirá este espacio en una de las mejores plazas de la provincia para disfrutar de nuestra ciudad”, ha concluido la alcaldesa.