Peñíscola creará un gran aparcamiento en el centro con vistas a Semana Santa

El pleno del Ayuntamiento de Peñíscola ha aprobado incorporar 48.400 euros al presupuesto municipal para limpiar, adecuar y desbrozar los terrenos del antiguo cámping Bellavista. "El objetivo es habilitar cuanto antes el gran párking para que esté operativo ya en Semana Santa", subraya el alcalde, Andrés Martínez. No obstante, por ahora, todavía no pueden proporcionar una cifra exacta de las plazas que crearán.

Como publicó Mediterráneo, el consistorio formalizó en diciembre la compra ante notario de este terreno de más de de 22.000 metros cuadrados ubicado junto al cementerio municipal.

Foto de una visita a los terrenos donde estaba situado el antiguo cámping Bellavista. / Alba Boix

Con esta adquisición, el Ayuntamiento busca, en primer lugar, poder ampliar el cementerio municipal en los terrenos colindantes, disponer en la mayor brevedad posible de más plazas de párking en el centro y habilitar nuevos equipamientos y servicios de carácter social en los edificios existentes.

Obras a partir de febrero

Respecto al aumento de plazas de aparcamiento, “tras la tramitación y plazos establecidos por ley, a principios del mes de febrero la maquinaria podrá entrar ya a trabajar en el terreno para adecuar la mayor parte posible”, apunta Martínez. De esta forma, Peñíscola podrá ofrecer un aumento de sitios disponibles de párking con el aumento de la llegada de turistas en Semana Santa.

Otra foto del antiguo cámping. / Alba Boix

Paralelamente, desde el área de Servicios Sociales ya están valorando las diferentes posibilidades que pueden tener las instalaciones. La concejalía apuesta por destinar una parte del amplio espacio a usos sociosanitarios y socioculturales, pensando en colectivos como los niños y la gente mayor.

El alcalde explica los dos principales puntos aprobados en el pleno Video de Facebook donde el alcalde explica los dos principales puntos aprobados en el pleno.

Reparar la ermita

Ademas, el pleno también ha aprobado por unanimidad habilitar dinero para acometer las obras de reparación del entorno de la ermita de San Antoni. Se trata de una inversión de 250.000 euros, los cuales irán destinados a la realización de los trabajos de restauración que repararán el muro de piedra que cayó a causa de las fuertes lluvias y reforzarán el firme de la plaza.

La empresa adjudicataria comenzará las obras en breve y el plazo de ejecución de las mismas será de dos meses y medio.

La reparación de este preciado enclave es fundamental y urgente, pues la multitudinaria romería hasta la ermita se celebrará el 12 de abril.