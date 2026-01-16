El acto tendrá lugar el 31 de enero
El periodista Julio Vidal, pregonero del Carnaval de Vinaròs 2026
Excorresponsal de 'Mediterráneo', es una reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada a la fiesta y a su labor fundamental en su difusión
La Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs (COC) ha designado al periodista Julio Vidal como Pregoner del Carnaval de Vinaròs 2026, en reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada a la fiesta y a su labor fundamental en la difusión del Carnaval tanto dentro como fuera del municipio.
A pesar de haberse jubilado hace dos años, Julio Vidal, que fue corresponsal de El Periódico Mediterráneo, ha sido durante décadas una figura clave del Carnaval de Vinaròs. A lo largo de más de 30 años, ha entrevistado a las reinas del Carnaval y ha sido una voz imprescindible a la hora de contar, explicar y proyectar la fiesta a través de la televisión y la radio, contribuyendo decisivamente a dar a conocer el Carnaval de Vinaròs más allá de nuestras fronteras.
Con este nombramiento, el Carnaval de Vinaròs reconoce no solo una voz y una trayectoria profesional, sino también un profundo cariño por una fiesta que Julio Vidal ha ayudado a construir, explicar y hacer crecer durante más de tres décadas.
El pregón del Carnaval de Vinaròs 2026 se celebrará el 31 de enero en la plaça Parroquial a partir de las 19.30 horas, durante el acto inaugural de la 44ª edición del carnaval y la llegada de Carnestoltes a la capital del Baix Maestrat, consolidándose como una de las celebraciones más multitudinarias del calendario festivo del primer fin de semana.
