El periodista Julio Vidal, pregonero del Carnaval de Vinaròs 2026

La Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs (COC) ha designado al periodista Julio Vidal como Pregoner del Carnaval de Vinaròs 2026, en reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada a la fiesta y a su labor fundamental en la difusión del Carnaval tanto dentro como fuera del municipio.

A pesar de haberse jubilado hace dos años, Julio Vidal, que fue corresponsal de El Periódico Mediterráneo, ha sido durante décadas una figura clave del Carnaval de Vinaròs. A lo largo de más de 30 años, ha entrevistado a las reinas del Carnaval y ha sido una voz imprescindible a la hora de contar, explicar y proyectar la fiesta a través de la televisión y la radio, contribuyendo decisivamente a dar a conocer el Carnaval de Vinaròs más allá de nuestras fronteras.

Con este nombramiento, el Carnaval de Vinaròs reconoce no solo una voz y una trayectoria profesional, sino también un profundo cariño por una fiesta que Julio Vidal ha ayudado a construir, explicar y hacer crecer durante más de tres décadas.

El pregón del Carnaval de Vinaròs 2026 se celebrará el 31 de enero en la plaça Parroquial a partir de las 19.30 horas, durante el acto inaugural de la 44ª edición del carnaval y la llegada de Carnestoltes a la capital del Baix Maestrat, consolidándose como una de las celebraciones más multitudinarias del calendario festivo del primer fin de semana.