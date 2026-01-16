Un proyecto de 5,7 millones coloca a Burriana en el mapa del almacenamiento solar: en marcha en julio

Burriana dará un paso decisivo en la transición energética con la puesta en marcha de un proyecto de almacenamiento solar de 50 MWh, vinculado a dos plantas de energía fotovoltaica ya operativas en el municipio. La iniciativa, valorada en 5,71 millones de euros, está impulsada por la empresa valenciana Endurance Motive junto a Corporate Solar Holding y se convierte en el primer proyecto de hibridación solar con baterías de la Comunitat Valenciana financiado con fondos europeos FEDER.

El proyecto contempla el suministro e integración de dos sistemas de almacenamiento de energía BESS (Battery Energy Storage Systems) de 25 MWh cada uno, que se instalarán en dos plantas solares fotovoltaicas de 5 MW situadas en Burriana (Castellón). Estas baterías permitirán optimizar la producción solar, mejorar la estabilidad de la red eléctrica y reforzar la seguridad del suministro energético.

La actuación cuenta con un marcado sello valenciano, ya que incluye diez contenedores de baterías de 5 MWh fabricados por Endurance Motive, convertidores de potencia de Power Electronics y un sistema de gestión energética (EMS) desarrollado por Hesstec.

Puesta en servicio en julio

El calendario de ejecución prevé la entrega de los equipos entre mayo y junio de 2026, mientras que la puesta en servicio completa está programada para julio de 2026.

El fundador y CEO de Corporate Solar Holding, Javier Saladich, ha destacado que se trata de la primera planta hibridada que gana la convocatoria de ayudas FEDER del IDAE y del Ministerio para la Transición Ecológica, subrayando que el almacenamiento con baterías “es clave para amortiguar posibles apagones y ayudar a estabilizar la red eléctrica”.

Desde Endurance Motive, su presidente Ander Muelas ha puesto en valor la calidad del proyecto y ha señalado que será “una de las primeras instalaciones solares de España en incorporar almacenamiento energético”. Además, ha avanzado un importante crecimiento de la compañía, que arrancó el año con una cartera de pedidos de 100 MWh y prevé duplicar su capacidad de fabricación en el segundo semestre.

Para sostener este crecimiento, Endurance Motive ha impulsado una emisión de bonos convertibles de hasta 3 millones de euros, con la que espera alcanzar una capacidad de producción de 1.500 MWh anuales, respondiendo así a la creciente demanda de baterías fabricadas en Europa asociadas a los fondos FEDER.

Este proyecto en Burriana inaugura una serie de desarrollos previstos para 2026, 2027 y 2028, dentro del marco de ayudas del IDAE, que priorizan la creación de empleo y la generación de valor en el territorio. Con esta iniciativa, Burriana se consolida como un municipio estratégico en el desarrollo del almacenamiento solar y la energía renovable en la Comunitat Valenciana.