Ribesalbes abre la puerta a construir viviendas y alojamientos turísticos para diversificar su economía

Tras siglos con la industria cerámica como motor del pueblo, Ribesalbes da el primer paso para diversificar su economía y apostar por un modelo más enfocado al turismo. Con ese objetivo, el Ayuntamiento modificará sus normas subsidiarias para abrir la puerta a la construcción de alojamientos turísticos y viviendas. Hasta la fecha, cuentan con un albergue.

El consistorio recalificará el suelo en la parcela de grandes dimensiones que hay ubicada en la entrada del municipio desde Onda. Tal como explica el alcalde, José Medina, se trata de la zona donde antiguamente se concentraba la mayoría de las fábricas de toda la vida en el municipio, pero, como en tantas otras localidades, "la crisis del 2008 hizo que todo se fuera al garete y ahora hay que seguir evolucionando".

Para ello, partiendo de una tipología de suelo que estaba clasificado como urbano con uso industrial compatible con residencial, ahora añadirán también como uso compatible el hotelero y modificarán el industrial restringiéndolo a las actividades de bajo impacto.

El alcalde razona que es una forma de adaptarse a los nuevos tiempos para que Ribesalbes, con cerca de 1.200 habitantes, tenga oportunidades de futuro y crecimiento.

Ya hay interés de promotores

Aunque el proyecto está concebido "a largo plazo" y aún se encuentra "en una fase embrionaria", Medina adelanta que ya hay promotores que han mostrado su interés por las posibilidades que puede ofrecer el municipio, concretamente en una parcela situada en una ubicación estratégica, a escasos metros del Millars, ya que el río atraviesa parte de Ribesalbes.