Sant Antoni arranca en Almassora con la visita de los escolares y se prepara para la Matxà

El programa de actos de Sant Antoni ha arrancado este viernes en Almassora con la visita de escolares al santo, dejando un pequeño manojo de leña para hacer la hoguera. La alcaldesa, María Tormo; el concejal de Fiestas, Arturo Soler; y el concejal de Educación, Vicente Blay Casino, junto a los clavarios, han saludado a los más pequeños. Los clavarios les han entregado, como marca la tradición, las cintas conmemorativas.

El día grande de la festividad será este sábado. A las 13.00 horas, tendrá lugar la tradicional bendición en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, donde, a las 19.00 horas, se celebrará la misa.

Foto de las autoridades. / Mediterráneo

A las 19.30 horas, será el momento de la Matxà de Sant Antoni, que está catalogada como fiesta de interés turístico provincial por su simbología y trascendencia. La bendición de los animales será a la puerta de la iglesia y se repartirán las cintas.

Al volver de la Matxà, se encenderá la hoguera y se repartirá las monas en la casa de los clavarios. A continuación, habrá porrat popular.