Seis restaurantes y un crustáceo estrella: vuelven las Jornadas de la Galera a Vinaròs

Vinaròs ha presentado las Jornadas de Cocina de la Galera, que llegan a su 18ª edición y se celebrarán del 19 de enero al 8 de febrero, siendo las primeras del calendario gastronómico local del 2026.

Seis son los restaurantes participantes en esta nueva edición: Rafel Lo Cristalero, La Puerta Azul, Bergantín, La Isla, Nou Parada y Nadiu, con menús que oscilan entre los 32 y los 60 euros, aunque también hay dos restaurantes que ofrecen menús ejecutivos de lunes a viernes al precio de 22 y 28,5 euros.

Foto de presentación de las jornadas dedicadas a la galera. / Javier Flores

La concejala de Turismo, Mercedes García, destacó durante la presentación la importancia de estas jornadas inspiradas en este crustáceo tan apreciado e invitó a vinarocenses y visitantes a acudir a disfrutarlas.

Por su parte, los restauradores Carlos Albiol y Marc Martorell recordaron que los meses de enero y febrero son la mejor temporada para degustar este crustáceo mediterráneo.

Por acudir a disfrutar de estas jornadas, los comensales participan en el sorteo de dos comidas o cenas para dos personas en dos de los restaurantes participantes en las jornadas, tan solo rellenando un cuestionario mediante un código QR que proporciona el propio restaurante donde se irá a comer.