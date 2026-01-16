Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 19 de enero al 8 de febrero

Seis restaurantes y un crustáceo estrella: vuelven las Jornadas de la Galera a Vinaròs

Presentan el primer ciclo gastronómico del calendario anual de la ciudad

Platos preparados con galeras, en una foto de archivo de presentación de las jornadas.

Platos preparados con galeras, en una foto de archivo de presentación de las jornadas. / Rosa Mengual

Javier Flores

Vinaròs

Vinaròs ha presentado las Jornadas de Cocina de la Galera, que llegan a su 18ª edición y se celebrarán del 19 de enero al 8 de febrero, siendo las primeras del calendario gastronómico local del 2026.

Seis son los restaurantes participantes en esta nueva edición: Rafel Lo Cristalero, La Puerta Azul, Bergantín, La Isla, Nou Parada y Nadiu, con menús que oscilan entre los 32 y los 60 euros, aunque también hay dos restaurantes que ofrecen menús ejecutivos de lunes a viernes al precio de 22 y 28,5 euros.

Foto de presentación de las jornadas dedicadas a la galera.

Foto de presentación de las jornadas dedicadas a la galera. / Javier Flores

La concejala de Turismo, Mercedes García, destacó durante la presentación la importancia de estas jornadas inspiradas en este crustáceo tan apreciado e invitó a vinarocenses y visitantes a acudir a disfrutarlas.

Por su parte, los restauradores Carlos Albiol y Marc Martorell recordaron que los meses de enero y febrero son la mejor temporada para degustar este crustáceo mediterráneo.

Por acudir a disfrutar de estas jornadas, los comensales participan en el sorteo de dos comidas o cenas para dos personas en dos de los restaurantes participantes en las jornadas, tan solo rellenando un cuestionario mediante un código QR que proporciona el propio restaurante donde se irá a comer.

Seis restaurantes y un crustáceo estrella: vuelven las Jornadas de la Galera a Vinaròs

