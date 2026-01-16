La Vall refuerza la figura del Agente Tutor para prevenir el 'bullying'

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó refuerza su apuesta por la prevención y la protección de los menores a través de la figura del Agente Tutor, un recurso clave de la Policía Local para abordar problemáticas como el bullying, la violencia escolar y otros riesgos que afectan niños, niñas y adolescentes.

El Agente Tutor de la Vall d'Uixó es Ximo Amiguet, un agente de la Policía Local asignado de manera específica en los centros educativos, tanto escuelas como institutos, con una función preventiva, educativa y de acompañamiento. Su tarea combina la intervención directa en casos de conflicto con un importante trabajo de concienciación y formación dentro de las aulas.

El regidor de Policía, Javier Ferreres, ha destacado que “desde el Ayuntamiento apostamos claramente por la prevención, porque es el camino más eficaz para evitar situaciones graves y proteger los menores”. En este sentido, ha subrayado que el Agente Tutor “representa nuestra manera de entender la policía local: próxima, comunitaria e implicada en los retos sociales del presente y del futuro”.

El Agente Tutor actúa en casos de violencia escolar y bullying, apoya a los equipos docentes en tareas de mediación y pedagogía, e interviene cuando es necesario, informando a Fiscalía en aquellos casos que pueden tener carácter delictivo. Aun así, Herreras ha remarcado que “el objetivo principal es no llegar a esos extremos, y por eso la prevención es fundamental”.

Medidas preventivas

En el ámbito preventivo, Ximo Amiguet imparte talleres desde 3.º de primaria hasta 1.º de bachillerato, llegando prácticamente a todas las etapas educativas y acompañante el alumnado a lo largo de su proceso de crecimiento y maduración. Los contenidos se adaptan en la edad y a la realidad de cada etapa y abordan cuestiones como la prevención del bullying y la violencia escolar, el uso responsable de las redes sociales y las tecnologías, la prevención del consumo de alcohol y drogas o las adicciones.

Además también participa en la educación viaria y tiene en preparación para el próximo curso un nuevo taller centrado en las relaciones tóxicas y sus consecuencias, ampliando así el trabajo educativo hacia nuevos retos sociales que afectan especialmente la juventud. “Es un trabajo diario, constante y muchas veces invisible, pero esencial para los niños y jóvenes del Valle”, ha señalado Herreras. “Es un orgullo para la Policía Local y para toda la ciudad contar con un ante y programa como este, que cuida, educa y construye futuro”, ha concluido.