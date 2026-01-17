Benicàssim rinde honores, aun con lluvia, a Sant Antoni y Santa Àgueda

Benicàssim ha celebrado este sábado el día grande en honor a sus patrones, Sant Antoni Abad y Santa Águeda, con una intensa jornada de actos religiosos que ha contado con una destacada participación vecinal, aunque ha estado condicionada por la lluvia.

Las inclemencias meteorológicas han obligado a introducir cambios en el programa previsto, sin que ello haya restado solemnidad ni seguimiento a una de las citas más arraigadas de estos festejos populares del invierno.

Misa y ofrenda floral

La parroquia de Santo Tomás ha acogido la misa, uno de los actos centrales de la jornada. A continuación, la ofrenda de flores a Santa Àgueda ha tenido que trasladarse al interior del templo debido a la lluvia, lo que ha impedido su desarrollo en el exterior, en la Llongeta, como ha estado previsto inicialmente.

En esta ofrenda floral no han faltado, como es habitual, las reinas de las fiestas benicenses y sus cortes de honor, festeros, así como los integrantes de la corporación municipal, encabezados por la alcaldesa, Susana Marqués, quien ha estado acompañada por la concejala del área, Elena Llobell.

Sin traca

Las condiciones meteorológicas han impedido también el disparo de la traca que debía acompañar la ofrenda, aunque el programa ha continuado con normalidad.

Ya por la tarde, el tiempo ha dado una tregua y Benicàssim ha celebrado la procesión en honor a Sant Antoni, que ha recorrido las calles del municipio en un ambiente de recogimiento y respeto, ha mantenido el carácter solemne de la jornada y ha vuelto a desfilar los carros y carrozas del popular acto de la Coqueta.

Broche de oro este domingo

El domingo cerrará las fiestas con misa y carrera en la playa.

Las celebraciones se despedirán este domingo 18 de enero con la misa en honor a Sant Antoni Abad, patrón de los animales, a las 11.30 horas en la parroquia de San Jaime. A continuación, a las 12.30 horas, está prevista la carrera de caballos y burros en la playa de la Concha, uno de los actos más singulares del programa, antes de la última exhibición de ganado por la tarde.

Las fiestas de Sant Antoni se han desarrollado a lo largo de tres días de intensa programación, desde el viernes, con actividades infantiles, tardeo festivo y las primeras exhibiciones taurinas, hasta el cierre previsto para este domingo. Todo ello en un ambiente participativo que ha estado marcado en parte por la meteorología, con lluvias intermitentes que han acompañado el desarrollo de los actos sin impedir la celebración de los momentos centrales.