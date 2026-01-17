Betxí no teme al mal tiempo y toma la Muntanyeta tras la popular romería

Ni lloviendo cejan en su empeño los vecinos y vecinas de Betxí a la hora de cumplir con una larguísima tradición, como es la de llevar a cabo la popular romería a la Muntanyeta de Sant Antoni. Y es que, este sábado, la participación ha vuelto a ser masiva, a pesar de que los participantes han tenido que echar mano del paraguas en buena parte del trayecto desde la localidad hasta esta peculiar montaña que se levanta entre solitaria y que constituye un auténtico mirador desde la que se puede avistar buena parte de la comarca de la Plana.

La alcaldesa, Carla Nebot, ha sido una de las participantes en la romería y ha estado acompañada por ediles de la corporación municipal, entre los que se encontraba el exalcalde Alfred Remolar. La edila ha destacado que «la romería es uno de los momentos más queridos de la celebración de Sant Antoni y una muestra de la fuerza de nuestras tradiciones». Nebot ha añadido que «la gran participación confirma las ganas del pueblo de reencontrarse y disfrutar de la fiesta».

Haciendo sonar la campana

Durante la subida a la Muntanyeta, como marca la costumbre, muchas personas han entrado en la ermita y han hecho sonar la campana, un gesto simbólico que se mantiene vivo año tras año.

La jornada festiva se ha completado con la actuación de la Orquesta La Pato en la terraza Brisamar y una discomóvil en el frontón municipal, que han puesto el broche final a un día marcado por la convivencia y el ambiente festivo.

Con todo, el calendario festivo en honor a Sant Antoni en Betxí se completa con el fin de semana dedicado a la realización de actos taurinos, los días 23 y 24 de enero, con el inicio de las actividades el viernes, a las 17.00 horas; y el sábado, a partir de las 16.30 horas.

Festival

Asimismo, a finales de este mismo mes de enero, concretamente el sábado 31, se desarrollará en la localidad el Sant Antoni Pop Festival, una cita que convertirá este municipio de la Plana Baixa en punto de encuentro para los amantes del garage rock, ampliando la oferta cultural y musical vinculada a estas celebraciones anuales.

Y es que Betxí ha logrado en el transcurso de los años mantener la tradición e incorporar nuevas actividades a estos festejos.