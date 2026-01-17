El colectivo Trashformaciones presenta su escultura "El óxido nunca duerme" en Almassora

El colectivo Trashformaciones, con el apoyo del Ayuntamiento de Almassora y la empresa Reciclajes Blas Montoya SL, inaugurarán el próximo lunes 19 de enero la escultura “El óxido nunca duerme”. Una imponente instalación artística de 10,5 metros de altura que ha sido elaborada en su totalidad con material reciclado, procedente del tejido industrial de la localidad de Almassora.

La escultura ha sido donada por el colectivo artístico castellonense al Ayuntamiento de Almassora como homenaje al empresario Blas Montoya Gómez, fallecido en febrero de 2024. Una figura de gran relevancia en el desarrollo del sector del reciclaje, con una larga trayectoria al frente de una empresa familiar caracterizada por su servicio al vasto tejido industrial de la provincia de Castellón, y que en este 2026 cumplirá 100 años de historia.

Dónde está

El colectivo Trashformaciones está especializado en la realización de instalaciones artísticas con material reciclado y acumula una trayectoria de más de 20 años con obra instalada y reconocimientos a nivel nacional e internacional, como en los certámenes de escultura urbana de la Comunidad de Madrid y Braga (Portugal).

La escultura “El óxido nunca duerme” juega con la unión de la memoria, la luz y el tiempo, siguiendo con una propuesta artística que explora los ciclos de la materia. La pieza tiene 10,5 metros de altura, 3 metros de diámetro y un peso total de más de 13 toneladas.

Imagen de la escultura. / Mediterráneo

El acto de inauguración, que contará con la participación de la alcaldesa de Almassora, María Tormo, tendrá lugar el próximo lunes 19 de enero a las 11:00 horas en el parque donde está ubicada la escultura, en la Calle Vilafamés del Polígono Vía Europa de Almassora.