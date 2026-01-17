Onda contará con un arma clave en la lucha contra el cáncer de mama: aprueban la licitación de un mamógrafo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Onda ha aprobado los pliegos necesarios para sacar adelante la licitación de la adquisición del mamógrafo que se instalará en el Centro de Salud I del municipio, un paso decisivo para hacer realidad un servicio largamente reivindicado y clave en la prevención del cáncer de mama entre las mujeres de la ciudad y del entorno comarcal.

Con esta aprobación y tal como han explicado fuentes municipales este sábado, el Ayuntamiento avanza en el compromiso adquirido con la ciudadanía para acercar las pruebas de cribado y mejorar la atención sanitaria preventiva, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el acceso a un servicio esencial, especialmente para mujeres ondenses y residentes en zonas rurales.

Ballester: "Cumplimos nuestra palabra"

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado: “La aprobación de esta licitación demuestra que cuando hay voluntad, compromiso y trabajo constante, los proyectos importantes salen adelante”. “Cumplimos nuestra palabra y damos un paso clave para que la prevención y la salud estén más cerca de las mujeres ondenses y de toda la comarca”, ha añadido.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, preside la junta de Gobierno local. / Mediterráneo

La adquisición del mamógrafo, con una inversión que asciende a cerca de 300.000 euros, se enmarca en una colaboración entre administraciones, en la que el Ayuntamiento de Onda asume la compra del equipamiento, mientras que la Conselleria de Sanitat dotará al centro de los técnicos especialistas necesarios para su funcionamiento. El equipo contará con tecnología avanzada de digitalización y sistemas de apoyo al diagnóstico, y se ubicará en una sala ya preparada y emplomada del Centro de Salud I.

Más de 4.000 mujeres de Onda y más de los pueblos

Este nuevo recurso permitirá atender a más de 4.000 mujeres de Onda, así como a usuarias de municipios cercanos de la Plana Baixa y el Alto Mijares, reforzando el papel de Onda como ciudad cabecera de servicios sanitarios y referente comarcal en prevención.

El proyecto del mamógrafo cuenta también con el respaldo del tejido empresarial de Onda, con la implicación de empresas del sector cerámico y de otros ámbitos productivos del municipio, que han realizado aportaciones económicas voluntarias para contribuir a la financiación de este equipamiento sanitario.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido públicamente esta muestra de compromiso y responsabilidad social, que refleja la implicación del tejido económico local con la salud, el bienestar y la calidad de vida de las mujeres de Onda y de toda la comarca.