Orpesa reparte 10.000 coquetes en el día grande de Sant Antoni
La misa del patrón y la carrera de caballos y burros en la playa de la Concha cerrarán este domingo tres jornadas de tradición y participación vecinal
Las fiestas de Sant Antoni han vivido este sábado 17 de enero en Orpesa su jornada más simbólica, marcada por el tradicional reparto de miles de coquetas, la bendición de los animales y la entrada de Les Argilagues, en un día muy participativo que ha estado condicionado por lluvias intermitentes.
Entrada de Les Argilagues
Uno de los momentos más esperados ha sido la entrada de Les Argilagues, un pasacalles que ha recorrido distintas calles del municipio con indumentaria tradicional y música popular, congregando a numeroso público a lo largo del itinerario. La comitiva ha partido de la plaza de toros y ha continuado hasta la plaza Mayor, donde la Escola de Danses d’Orpesa ha ofrecido una actuación que ha puesto en valor las tradiciones locales.
Ya por la tarde, la plaza Mayor ha vuelto a convertirse en el epicentro de la celebración con la cremà de les fogueres en las calles ilumándose, antes de dar paso a uno de los actos más emotivos de Sant Antoni: la bendición de los animales, que ha reunido a vecinos y familias con sus mascotas, caballos y otros animales, manteniendo una tradición profundamente arraigada en el municipio.
Reparto de dulces y Tropell
A continuación ha tenido lugar el tradicional reparto de dulces por Sant Antoni, con 10.000 coquetes, 4.000 prims y 4.000 pastissos distribuidos entre los asistentes, seguido del desfile del ‘Tropell’, con carrozas y grupos a pie, que ha llenado de ambiente festivo el centro urbano.
La jornada se ha completado con actos taurinos en el Ravalet y propuestas musicales de madrugada.
Recta final de las fiestas
El domingo cerrará las fiestas con misa y carrera en la playa
Las celebraciones se despedirán este domingo 18 de enero con la misa en honor a Sant Antoni Abad, patrón de los animales, a las 11.30 horas en la parroquia de San Jaime. A continuación, a las 12.30 horas, está prevista la carrera de caballos y burros en la playa de la Concha, uno de los actos más singulares del programa, antes de la última exhibición de ganado por la tarde.
Las fiestas de Sant Antoni se han desarrollado a lo largo de tres días de intensa programación, desde el viernes, con actividades infantiles, tardeo festivo y las primeras exhibiciones taurinas, hasta el cierre previsto para este domingo. Todo ello en un ambiente participativo que ha estado marcado en parte por la meteorología, con lluvias intermitentes que han acompañado el desarrollo de los actos sin impedir la celebración de los momentos centrales.
