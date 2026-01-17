Las tres empresas que optan a la licitación del servicio de censo canino de ADN en Burriana

El Ayuntamiento de Burriana continúa avanzando en la implantación del Censo Municipal Canino con ADN tras la finalización del plazo de presentación de ofertas al procedimiento de licitación.

Un total de tres empresas han concurrido al proceso para optar a la prestación de este servicio innovador, destinado a mejorar la limpieza urbana y reforzar la protección de los animales de compañía en el municipio.

Empresas concurrentes

Las mercantiles que han presentado oferta son ADN Canino S.L., Barba Carretero Juan Carlos SLNE y Cangenetics Labocor.

Todas ellas están especializadas en servicios de identificación genética animal y análisis biológico.

Objetivos del sistema

El contrato contempla la creación, gestión y mantenimiento del Censo Municipal Canino, incluyendo el genotipado de ADN de todos los perros censados y el análisis genético de muestras de heces abandonadas en la vía pública. El objetivo principal del sistema es identificar de forma inequívoca al animal y a su propietario, dotando de mayor protección a las mascotas y contribuyendo a una ciudad más limpia fomentando la tenencia responsable de animales de compañía.

El procedimiento de adjudicación tiene una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, y comprende un servicio integral que incluye la toma de muestras genéticas, la gestión de la base de datos del censo, la emisión de chapas identificativas, el análisis de muestras biológicas en el entorno urbano y la implantación del software de gestión necesario para la Policía Local y los servicios municipales.

Presupuesto y financiación

La licitación cuenta con un presupuesto total de 120.946,37 euros (IVA incluido) para las dos primeras anualidades. De esta cantidad, el impacto directo en el presupuesto municipal en 2026 será de 10.321,91 euros, mientras que el resto del coste será asumido por la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, FOBESA, mediante la reestructuración del plan de mejoras del contrato aprobada por el Pleno municipal el pasado mes de septiembre. Esta fórmula permite implantar el sistema sin repercusión económica adicional para las arcas municipales.

Protección animal y limpieza urbana

La puesta en marcha del censo genético canino permitirá mejorar la protección de las mascotas frente a pérdidas, robos o abandonos, al contar con una “huella genética” única que facilita su identificación incluso en ausencia de microchip. Además, el sistema actúa como una herramienta disuasoria frente al abandono y el maltrato animal, al posibilitar la identificación del propietario responsable.

Valoración municipal

La concejal de Sanidad, Isabel Monfort, ha señalado que “el interés mostrado por varias empresas especializadas demuestra que se trata de un proyecto sólido y bien planteado”, que permitirá avanzar en salud pública y bienestar animal con un impacto económico muy contenido para el Ayuntamiento.

Monfort ha añadido que “el censo canino con ADN es una herramienta moderna que fomenta la responsabilidad y la concienciación ciudadana”, contribuyendo a mejorar la limpieza de los espacios públicos y la convivencia en Burriana.