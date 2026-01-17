Un puerto de Castellón se transformará y asegura su futuro durante 35 años

Tres empresas aspiran a remodelar el puerto deportivo Las Fuentes, en Alcossebre, y encargarse de su gestión durante los próximos 35 años. Una transformación que permitirá no solo modernizar las instalaciones náuticas y hacerlas más atractivas, sino también garantizar su continuidad durante las próximas décadas.

A mediados de noviembre, la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Infraestructuras y Territorio sacó a información pública la concesión del puerto. Un trámite que abría el proceso para poner fin a la actual situación de interinidad en la explotación del recinto y encontrar una compañía que se ocupe de manera definitiva de velar por su cuidado, tras vencer la última concesión a finales de 2024.

La Generalitat era consciente de que la sociedad que gestiona ahora de forma temporal el puerto (la UTE Las Fuentes, compuesta por las mercantiles New Capital 2000, Puerto Deportivo Marina de las Salinas y Marina de Alcoceber), estaba interesada en continuar asumiendo las riendas del recinto, pero también se han presentado otras dos. Por ello, según establece la normativa, al no haber un único candidato, la conselleria lanzará un concurso público para elegir el mejor proyecto para el municipio, por lo que aún podría pujar alguna otra compañía.

De hecho, tal como avanzan a Mediterráneo, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos ultima la redacción de los pliegos con el objetivo de activar esta licitación. Aún se desconoce el importe mínimo que exigirá la conselleria a ofertar entre las apirantes, pero todo apunta a que el contrato, al ser tan a largo plazo para 35 años, superará la decena de millones.

Es necesario reformar las instalaciones

Como ya publicó este periódico, aunque las instalaciones superan los 50 años y el puerto es completamente funcional, desde Territorio consideran que es necesario mejorar las infraestructuras y hacerlo más atractivo. Por ello, para seleccionar el mejor proyecto, tendrán en cuenta aquellas propuestas de intervención que incluyan acondicionar el paseo marítimo, adecuar de los amarres o reforzar el sistema de saneamiento para poder transportar de manera correcta las aguas a la red general, además de la rehabilitación de edificios y la zona comercial.

"El objetivo de la Generalitat es crear mediante un proceso de colaboración público-privada las infraestructuras y la creación de espacios públicos de calidad que impulsen el desarrollo económico y social del municipio, así como integrar el puerto con el municipio", remarcan fuentes autonómicas.

Amarres para 274 barcos

Hay que recordar que el puerto deportivo, que está situado junto a la playa de Las Fuentes, proporciona amarres para 274 barcos y 302 plazas de aparcamiento.

Asimismo, cuenta con una zona comercial que engloba distintos establecimientos acordes con la finalidad náutico-recreativa de las instalaciones: tiendas de utillaje náutico, de servicios generales y locales de restauración y hostelería que, además de atender las demandas naturales de los usuarios de los amarres, ofertan servicio al público en general.