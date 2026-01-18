Benicàssim vive un intenso Día de las Peñas entre música, charangas y paella

Benicàssim ha vivido este domingo un intenso Día de las Peñas, en el que la música, la convivencia y los actos tradicionales marcaron una jornada muy participativa dentro de las fiestas de Sant Antoni y Santa Águeda.

La programación arrancó por la mañana con actividades abiertas a todos los públicos, como el Día de la Bicicleta, con salida y llegada en el Clot, y diversas exposiciones culturales repartidas por el municipio. A lo largo del mediodía, el ambiente festivo fue creciendo con el concurso de sangría para peñas, el pase del Festival de Danza Oriental, hip-hop y baile moderno en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega y el recorrido de las peñas por las principales calles acompañadas por la charanga.

Las mejores imágenes del Día de las Peñas en las fiestas de Benicàssim / Eva Bellido

Uno de los momentos destacados llegó con la inauguración de la calle dedicada a Gerardo Vallejo Ramón, antes de la tradicional paella de hermandad Especial Peñas, celebrada en el recinto de fiestas, que reunió a numerosos grupos en un ambiente de convivencia. La tarde continuó con la yincana de peñas, pensada para fomentar el juego en equipo, y un segundo pase del festival de danza, mientras la música ganaba peso en la programación.

Ya por la noche, el protagonismo fue para las actuaciones musicales, con el concierto de Indivo en el parador de fiestas y distintas sesiones de DJ tanto en la carpa principal como en la Carpa Joven, prolongando la celebración hasta la madrugada.

Lunes de tradición, infancia y actos populares

La programación festiva continuará este lunes con una jornada que combinará tradición, propuestas infantiles y actividades populares. La mañana arrancará con la visita de las reinas, festeros y festeras a las escoletas municipales para acercar las tradiciones locales a los más pequeños.

Por la tarde, el recinto de fiestas acogerá la comida monumental de olleta de la Plana, seguida del campeonato de guiñote en el bar El Casino y la tarde infantil taurina organizada por la Asociación Cultural Taurina de Benicàssim. El programa incluye también encierro infantil con carretones, taller de bou embolat, cena popular de sobaquillo y, ya por la noche, el concurso Me suena tu cara, organizado por Joves Benicàssim.

Más de 30 actuaciones para el Día de las Paellas

Mientras avanzan los actos festivos, Benicàssim ultima ya los preparativos para el Día de las Paellas, que se celebrará el viernes 23 de enero y que volverá a convertir el casco urbano en un gran escenario al aire libre.

La jornada contará con más de 30 actuaciones musicales repartidas por calles y plazas del centro, con conciertos simultáneos desde media tarde y una amplia variedad de estilos. Entre las primeras propuestas figuran Curts Dolt, Taranto o Gen Z, seguidas de grupos como Rokolas, Indocencia, Canal Rock Band, Vudú, Quinto Elemento, Pop.Era, Trupaka, The Veterans, Resilientes, Impostores, Rumbasierra o Zenit, además del tardeo con Rumba 13 en la carpa de fiestas.

La noche se cerrará con la orquesta La Metro en el recinto de fiestas y una actuación temática con DJs en la Carpa Joven, prolongando la celebración hasta bien entrada la madrugada.

Refuerzo del transporte para evitar el coche

Con el objetivo de facilitar la movilidad y reforzar la seguridad, el Ayuntamiento habilitará un servicio extraordinario de autobús circular durante toda la jornada del Día de las Paellas, así como un refuerzo del servicio interurbano con Castellón, con salidas especiales hasta las cinco de la madrugada.

El dispositivo permitirá desplazarse por el municipio y regresar de madrugada sin necesidad de utilizar el vehículo privado, en una jornada en la que Benicàssim volverá a convertirse en capital festiva y gastronómica de la provincia.