Burriana presenta la XXVI Edición de la Volta a peu a les Ermites
Las personas interesadas en participar en la emblemática ruta podrán apuntarse del día 19 al 24 de enero de 17:00 a 21:00 horas en el Casal de la Falla Don Bosco o a través del correo electrónico
El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Fiestas junto con la presidenta de la falla Don Bosco, Isabel Lozano, y su fallera Mayor Infantil Sofía Ribes Dada, han presentado la XXVI edición de la “Volta a peu a les Ermites de Burriana”. La vuelta, enmarcada dentro de la festividad de “Sant Blai” y declarada itinerario de interés turístico local de la Comunitat Valenciana, dará inicio el próximo domingo 25 de enero a las 08:30 horas desde la ubicación de la Falla Don Bosco.
Un evento ya imprescindible
Esta iniciativa cultural y deportiva se ha convertido en un evento imprescindible que, año tras año, congrega a un gran número de personas.
Su creciente popularidad la ha consolidado como un clásico marcado en la agenda de vecinos y visitantes que esperan con entusiasmo cada nueva edición de dicha ruta.
Inscripciones previas
Para participar en este evento es imprescindible la inscripción previa. Aquellas personas interesadas podrán apuntarse del día 19 al 23 de enero, de 17:00 a 21:00 horas, en el Casal de la Falla Don Bosco, ubicado en el Passeig Sant Joan Bosco, 8, o a través del correo electrónico info@falladonbosco.es.
El patrimonio de Burriana
La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que es “un día muy especial dónde los verdaderos protagonistas son el patrimonio de Burriana, el deporte y el buen ambiente”.
Además, Boix, ha querido agradecer “el esfuerzo y el trabajo que vienen haciendo año tras año desde la falla Don Bosco para que la “Volta a peu de les Ermites de Burriana” sea un éxito de participación edición tras edición”.
