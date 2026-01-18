Burriana vive una jornada de Sant Antoni marcada por la tradición y la gran participación

Burriana ha vivido este domingo una jornada de Sant Antoni marcada por la tradición y la participación.

La 'matxà' en la iglesia del Carmen

Los actos han comenzado por la mañana en la iglesia del Carmen del Puerto, donde tras la misa ha tenido lugar la tradicional 'matxà', con la bendición de los animales y el reparto de los rollos. Por la tarde, la plaça de la Mercè ha reunido a los protagonistas de la jornada.

El pasacalle ha partido desde la plaza Mayor, encabezado por la banda de música y seguido por un carro de caballos con las Reinas Falleras de Burriana, Laura Sendra y Ana Olivas, que han cumplido con la tradición de colocar los rollos en los cuernos de los mansos.

Caballos, perros, gatos y aves

Seguidamente, caballos y animales de compañía, como perros, gatos y aves, han pasado a recibir la bendición y el rollo, para finalizar en la gran hoguera de la plaça Jose Iturbi.

Allí, las danzas tradicionales han puesto el broche de oro a la celebración.