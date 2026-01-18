Devoción y tradición en la Vall durante la romería a la ermita de Sant Antoni
Cientos de personas suben a la 'muntanyeta' donde se encuentra el templo
Varios cientos de personas han participado este domingo en la tradicional romería que recorre la distancia que separa el paraje de Sant Josep de la ermita de Sant Antoni, un acto con el que se ha cerrado el primer fin de semana de celebraciones en honor al patrón de los animales.
Acompañando al santo
Organizada por la Associació Cultural Ermita de Sant Antoni, a primera hora de la mañana ha congregado a decenas de vecinas y vecinos que han acompañado la imagen del santo hasta la cima de la muntanyeta coronada por el templo, en cuya explanada se ha oficiado la acostumbrada misa de campaña.
A lo largo de la mañana, numerosas personas han ido sumándose al grupo principal de manera gradual, subiendo a su ritmo hasta la ermita.
Próximos actos
El próximo fin de semana, será la A. C. Genets i Carreters la que tomará el relevo, con la baixà i plantà del pi el sábado por la mañana, y el pasacalle de bendición de animales, el domingo al mediodía.
