Onda impulsa la educación emocional y la neuroeducación

El Ayuntamiento de Onda, a través del área de Educación, lanza las X Jornades Formatives d’Onda, una cita consolidada que este año pone el foco en la neuroeducación y el bienestar educativo, bajo el lema ‘Connectant per a sentir. Neuroeducació i benestar educatiu: una mirada des de la ciència’.

Las jornadas se celebrarán los días viernes 6 y sábado 7 de febrero en la Casa de la Cultura y combinarán ponencias divulgativas y talleres prácticos, con el objetivo de ofrecer herramientas útiles a docentes, familias y profesionales para mejorar el bienestar emocional, cognitivo y social en el ámbito educativo.

Compromiso municipal con la educación

En este sentido, la concejala de Educación, María Ojeda, ha destacado: “Estas jornadas reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Onda con una educación de calidad, que va más allá de los contenidos académicos y pone a las personas en el centro, cuidando la salud emocional y los hábitos que favorecen un aprendizaje sano y equilibrado”.

La concejala de Educación de Onda, María Ojeda, presentando las X Jornades Formatives de la localidad. / Mediterráneo

La programación arrancará el viernes 6 de febrero con varias ponencias centradas en la relación entre el cerebro, el aprendizaje y el bienestar. Entre ellas, destaca la intervención de María Paola Ruiz Bernardo, doctora en Educación del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales de la UJI, que abordará cómo aprende el cerebro y qué necesita para hacerlo correctamente desde la neuroeducación.

La jornada del viernes continuará con la ponencia de Laura Álvarez Chamorro, pediatra especialista en nutrición infantil, que analizará la importancia de los hábitos saludables en el desarrollo cognitivo de los niños, poniendo el acento en la prevención y el acompañamiento desde edades tempranas.

Talleres prácticos el sábado

El sábado 7 de febrero estará dedicado a una ponencia y a talleres rotativos con un enfoque eminentemente práctico. La jornada comenzará con la ponencia de Silvana Andrés, licenciada en Bellas Artes y profesional de la educación artística y la mediación cultural, que nos invita a acompañar la infancia desde la calma, la sensibilidad y el uso de espacios y materiales, para crear una atmósfera que permita a los niños y niñas respirar y aprender mejor.

A continuación, se desarrollarán tres talleres simultáneos. Sota el mateix cel, a cargo de Silvana Andrés, propondrá una experiencia intergeneracional que parte de la idea de que todos vivimos bajo un mismo cielo, pero cada uno ve una realidad diferente; Pantalles en “off”, cervells en “on”, impartido por el ondense Pedro Herrera Esteve, maestro en Educación Infantil, licenciado en Psicopedagogía y autor del libro ‘¡Qué pases un buen día!’, ofrecerá propuestas prácticas para concienciar sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en el aula; y, por último, Competències psicoemocionals i benestar, por parte de Andrea Hernández Gimeno, graduada en Psicología con máster en Inteligencia Emocional y Coaching, se centrará en aplicaciones prácticas para mejorar el bienestar mental, emocional y psicológico del alumnado.

Colaboración educativa

Cabe destacar que estas jornadas cuentan con la colaboración del CEFIRE,, y refuerzan la apuesta municipal por una formación de calidad y alineada con las necesidades reales de la comunidad educativa.

El plazo para inscribirse estará abierto desde el 19 de enero hasta el 1 de febrero.

El público general podrá inscribirse a las ponencias de ambos días a través de la web municipal onda.es, en el apartado de Educación y Formación, en el formulario habilitado. Por su parte, el profesorado que desee participar y certificar la asistencia a las ponencias y talleres, deberá realizar la inscripción a través de la web del CEFIRE, conforme a los plazos y condiciones establecidos.