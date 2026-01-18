Orpesa cierra Sant Antoni con una carrera de caballos y burros que reúne a más de 5.000 personas en la playa

Orpesa ha puesto este domingo el broche final a las fiestas de Sant Antoni con una jornada marcada por la tradición, la alta participación y una imagen contundente de público. El acto más multitudinario del día ha sido la carrera de caballos y burros en la playa de La Concha, que ha congregado a más de 5.000 personas, ocupando tanto la arena como la zona de la carretera en dirección al faro.

La programación dominical ha comenzado con la misa en honor a Sant Antoni Abat, patrón de los animales, celebrada en la parroquia de San Jaime. El oficio religioso ha reunido a numerosos fieles en uno de los actos más solemnes de las fiestas, antes de dar paso a los festejos populares al aire libre.

Las imágenes de la carrera de caballos en la playa de Orpesa / Gabriel Utiel

A continuación, la tradicional carrera en la playa se ha convertido, un año más, en el gran reclamo de estas celebraciones festivas, en un soleado domingo. La prueba ha contado con la participación de seis caballos y 10 burros, en un entorno que ha vuelto a ofrecer una de las imágenes más representativas de estas fiestas. Miles de vecinos y visitantes han seguido la competición desde distintos puntos del litoral, en una cita muy consolidada en un escenario natural único junto al mar.

Más actividades

La jornada ha continuado ya por la tarde con la exhibición de vacas y toros de la ganadería de El Gallo, celebrada en el Ravalet a partir de las 17.00, con la que se cierra un intenso fin de semana festivo.

El concejal de Fiestas, David Juárez, ha declarado que "Sant Antoni se ha cerrado con una gran participación y un ambiente magnífico, poniendo en valor tradiciones emblemáticas. Quiero agradecer la implicación de peñas, asociaciones, servicios municipales y cuerpos de seguridad por hacer posible unas fiestas que refuerzan la identidad y la convivencia en Orpesa".

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, ha destacado que “estas fiestas ponen de manifiesto la importancia de seguir apoyando nuestras tradiciones como motor de cohesión social, dinamización económica y promoción de nuestro municipio.”