La recua arriera y la ‘matxà’ marcan el Sant Antoni de l'Alcora

La organización de la fiesta de Sant Antoni recae cada año en un colectivo diferente y, esta edición, el protagonismo es para la asociación del barrio de Sant Roc, que asumió la coordinación con la colaboración del Ayuntamiento y de la Caixa Rural de l’Alcora, recuperando la Asociación del Barrio tras veinte años desde que organizaran la fiesta por última vez. La programación comenzó a las 13.00 horas con la bendición de los prims, los tradicionales dulces elaborados con harina, azúcar, aguardiente y aceite de oliva.

Se prepararon 5.500 prims, que se repartieron a partir de las 20.30 en la plaza Sant Roc tras el desfile de la Matxà, por las 60 hogueras que hubo.

La 'matxà' de l'Alcora, este sábado. / R. D. A.

Bendición de animales y tradición histórica

La bendición de animales se realizó a las 18.30 en la Plaza la Iglesia, destacando al hablar de la importancia de los animales la recua arriera, un elemento propio y diferenciador de esta celebración. La comitiva rememora la histórica recua del siglo XVIII encargada de transportar las piezas cerámicas de la Real Fábrica del Conde de Aranda por toda la geografía española, escena que fue inmortalizada por Goya en El Cacharrero.

Memoria y continuidad asociativa

En la actualidad, la asociación cuenta con 98 socios, que mantienen viva la memoria de quienes organizaron la festividad en el pasado y que ya fallecieron.

Programa del domingo

La celebración continuará el domingo, con la misa en honor a san Antonio y, posteriormente, con una comida en los Salones de la Fundació Caixa Castelló.

La celebración de San Antonio se extendió también a las pedanías de Araia y la Foia de l’Alcalatén.