Sede alternativa: el contramuelle, posible ubicación para la Gala de reinas y reyes del carnaval de Vinaròs

La Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs (COC) informa que todo apunta que las Galas del Carnaval 2026 (Gran Gala de las Reinas y Reyes, Gala Infantil y Gala Drag) se celebrarán en el Muelle de Poniente, conocido popularmente en Vinaròs como el contramuelle, a falta de la confirmación definitiva por parte de la Autoridad Portuaria, una vez revisada y aceptada toda la documentación necesaria.

Esta decisión, aseguran desde la COC, viene motivada “por una larga situación de incertidumbre respecto a la disponibilidad de otro espacio ( el de Brial), que se arrastra desde el mes de septiembre y que, a pesar de las confirmaciones recibidas en diferentes momentos, no ha permitido disponer de una autorización firme y estable”.

Señales contradictorias

En concreto, señalan que en el mes de septiembre se les confirmó verbalmente la disponibilidad del espacio y el 11 de noviembre se les indicó que se podía proceder a hacer pública la ubicación, “pero instantes antes de la publicación se nos comunicó que finalmente no”.

Durante el mes de diciembre, según la COC “tanto por escrito como en varias reuniones presenciales, se nos vuelve a transmitir que el espacio será viable”, pero el pasado miércoles, mantuvieron una reunión in situ con representantes de Brial, Ayuntamiento, Brigada Municipal y la COC, en la cual se da el visto bueno definitivo, se acuerdan las zonas de ubicación de materiales y se establece que el vaciado del solar iría a cargo de la COCy la Brigada Municipal. A raíz de esta reunión, desde la COC señalan que se procedió a cerrar y delimitar las zonas acordadas y a iniciar las tareas logísticas.

Sin embargo, “el mismo miércoles por la tarde-noche, se nos comunica que no se puede introducir ningún material en el espacio, dejando sin efecto todo aquello que se había acordado horas antes”.

La decisión final

Ante esta situación, “marcada por cambios constantes de criterio, la falta de una interlocución clara y una autorización definitiva, y con la responsabilidad que supone la organización de un acontecimiento de esta magnitud”, la COC decidió el jueves a primera hora iniciar los trámites con la Autoridad Portuaria, con el objetivo de garantizar una ubicación segura, viable y jurídicamente estable.

Venta de entradas

El Muelle de Poniente (contramuelle), según aseguran desde la COC, “permite avanzar con la planificación técnica y logística con certeza, ofrece un entorno emblemático rodeado por Mar Mediterráneo y encaja plenamente con el lema del Carnaval 2026, “Del Mediterráneo en Indonesia”.

Desde la COC recuerdan que ya esta disponible la venta