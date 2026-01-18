Segunda 'detención' de Maduro en un pueblo de Castellón: Ni la llovizna pudo frenar el contrabando de Sant Antoni
La representación de El Contrabando sorprendió con una parodia del presidente venezolano entre risas del público
Morella celebra este fin de semana la festividad de Sant Antoni Abad, marcada por una llovizna intermitente que no impidió que los actos de la tarde pudieran salir a la calle, aunque sí redujo notablemente la afluencia de público a las representaciones tradicionales.
Durante la tarde del sábado se llevaron a cabo El Contrabando, La Sembra, La Llaurà, el mondongo y l’agostera, manteniendo vivo uno de los ciclos festivos más arraigados del municipio, aunque con menos espectadores de lo habitual debido a las condiciones meteorológicas.
La curiosidad de la jornada se vivió en la representación de El Contrabando, que incorporó un claro guiño a la actualidad internacional. La estética adoptada por el capitán de los Contrabandistas recordó a la imagen de Nicolás Maduro, que fue finalmente detenido en la escena por los tradicionales “carabineros” morellanos. El detalle no pasó desapercibido para el público y añadió un componente de sátira contemporánea a una representación cargada de simbolismo y humor.
Almassora se vuelca con la 'matxà'
Almassora disfrutó con la Matxà de Sant Antoni, declarada fiesta de interés turístico provincial por su simbolismo y singularidad. Tras la Matxà, se encendió la hoguera y se repartieron las monas en la casa de los clavarios, dando paso a un porrat popular en la plaza de Santa Teresa. Los clavarios de este año son la familia de Ramón Muñoz y Marta Bou.
La recua arriera y la ‘matxà’ marcan el Sant Antoni de l'Alcora
El barrio de Sant Roc es el encargado este año de organizar las celebraciones después de veinte años de la última vez que lo hicieron
Benicàssim rinde honores, aun con lluvia, a Sant Antoni y Santa Àgueda
El mal tiempo de la mañana obligó a realizar la tradicional ofrenda a cubierto, en el interior de la parroquia de Santa Tomás. Por la tarde, la procesión en honor al patrón se desarrolló este sábado con normalidad.
Orpesa reparte 10.000 coquetes en el día grande de Sant Antoni
La misa del patrón y la carrera de caballos y burros en la playa de la Concha cerrarán este domingo tres jornadas de tradición y participación vecinal
