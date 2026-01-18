Segunda 'detención' de Maduro en un pueblo de Castellón: Ni la llovizna pudo frenar el contrabando de Sant Antoni

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Ortí

Javier Ortí

Morella celebra este fin de semana la festividad de Sant Antoni Abad, marcada por una llovizna intermitente que no impidió que los actos de la tarde pudieran salir a la calle, aunque sí redujo notablemente la afluencia de público a las representaciones tradicionales.

Durante la tarde del sábado se llevaron a cabo El Contrabando, La Sembra, La Llaurà, el mondongo y l’agostera, manteniendo vivo uno de los ciclos festivos más arraigados del municipio, aunque con menos espectadores de lo habitual debido a las condiciones meteorológicas.

Imagen de la sátira en Morella con ocasión de la fiesta de Sant Antoni.

Imagen de la sátira en Morella con ocasión de la fiesta de Sant Antoni. / Javier Ortí

La curiosidad de la jornada se vivió en la representación de El Contrabando, que incorporó un claro guiño a la actualidad internacional. La estética adoptada por el capitán de los Contrabandistas recordó a la imagen de Nicolás Maduro, que fue finalmente detenido en la escena por los tradicionales “carabineros” morellanos. El detalle no pasó desapercibido para el público y añadió un componente de sátira contemporánea a una representación cargada de simbolismo y humor.

