Almassora cierra filas para defender su playa frente al nuevo deslinde de Costas

Almassora cierra filas para defender su playa frente al nuevo deslinde que plantea Costas. El pleno del Ayuntamiento se ha unido este lunes para proteger su tramo de litoral tras la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incoar el expediente para desplazar la línea de ribera del mar con el objetivo de hacerla coincidir con la del dominio público marítimo-terrestre.

Como publicó Mediterráneo, el procedimiento afecta a un tramo de 3.418 metros comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del puerto de Castellón y el paseo de Vora Riu, lo que supondría establecer el deslinde más cerca de las viviendas, próxima a la línea de las farolas.

Todos los partidos con representación municipal (PP, PSPV-PSOE, Compromís, Vox y los dos concejales no adscritos) han acordado por unanimidad que el Ayuntamiento presente alegaciones a la delimitación de Costas antes de que acabe el plazo. De hecho, la concejala de Playas, Silvana Rovira, ha explicado que los técnicos municipales están ultimando ese documento, que se formalizará en los próximos días, "para defender nuestra playa y los derechos de los almassorins".

Foto del pleno de este lunes en Almassora, correspondiente al mes de enero. / Mediterráneo

Beneficios de los puertos para proteger la costa

Asimismo, el Ayuntamiento solicitará a los órganos competentes una reforma del Estatuto para que la Generalitat asuma las competencias de Costas y pedirá a los grupos parlamentarios de Les Corts y el Congreso la acción legislativa necesaria para que parte de los beneficios de los puertos se inviertan anualmente en la protección y mejora del litoral sobre el cual tienen afección.

En la moción aprobada, impulsada por Compromís, el consistorio también se compromete a reclamar al Ministerio, al servicio provincial de Costas y a Puertos del Estado el cumplimiento de las medidas correctivas fijadas por la declaración de impacto ambiental (DIA), así como las actuaciones compensatorias por no cumplir las medidas fijadas. En caso de que se incumplieran, el Ayuntamiento recorrerá judicialmente el incumplimiento.

Otro de los puntos hace referencia al compromiso de presentar enmiendas en los próximos Presupuestos Generales del Estado para que se incluya una partida para ejecutar el proyecto de protección del Pla de la Torre en el plazo más breve posible. Estas obras están valoradas en 8,8 millones de euros.

Asimismo, también se incluye el compromiso municipal de estudiar la posibilidad de contratar un servicio jurídico para garantizar la defensa de los derechos de Almassora ante las futuras delimitaciones previstas en el reglamento de Costas.

Residencia municipal

De forma paralela, durante la sesión plenaria también se ha aprobado por unamidad una moción en apoyo a los trabajadores de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá, después de que un informe de Intervención considerase que las retribuciones de dichos empleados deben regirse, según el RDLey 14/2025 de 2 de diciembre, y no según el convenio colectivo.

De igual modo, ha salido adelante una moción para reforzar la seguridad ciudadana y la mejora de la convivencia vecinal.

Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo

En el pleno ordinario de este mes de enero también han dado luz verde por unanimidad a otorgar el título de Hijo Predilecto de la Vila de Almassora al médico Juan Casanova Claramonte y el título de Hijo Adoptivo al historiador Primitiu García Pascual.

Otra trámite para ceder la parcela del ambulatorio

La sesión también ha aprobado de manera definitiva la mutación demanial subjetiva de la cesión a la Generalitat de la parcela dotacional sanitaria 13-E Nuevo Centro de Salud, lo que permite avanzar en la tramitación para la futura construcción del nuevo centro de salud Sant Pere, situado en los terrenos aledaños a las actuales instalaciones sanitarias, detrás de la residencia municipal.