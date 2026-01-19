Archivada la denuncia contra la alcaldesa de Vinaròs y un concejal por presuntas irregularidades en dos eventos de boxeo

El juzgado de Vinaròs ha acordado archivar la denuncia presentada por el PSPV-PSOE de Vinaròs contra la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, y el concejal de Deportes, Luis Adell, por un presunto delito de prevaricación por supuestas irregularidades en la organización de dos eventos de boxeo celebrados en el pabellón polideportivo municipal el 25 de mayo y el 19 de octubre de 2024.

La propia alcaldesa y el edil de deportes comparecieron este lunes en el salón plenario para informar de este archivo de la denuncia. “Se ha constatado de forma clara y rotunda que no existen indicios de delito y siempre se actuó de acuerdo con la legalidad. Esta resolución judicial viene a confirmar una vez más que el equipo de gobierno (PP, PVI y Vox) siempre ha actuado guiado exclusivamente por el interés general de Vinaròs y la promoción y el fomento del deporte en nuestra ciudad”, señaló Miralles.

La alcaldesa aseguró que “es la primera vez en la historia democrática de Vinaròs que un partido político denuncia penalmente a un gobierno municipal, cruzando una línea que nunca antes se había cruzado”. Para Miralles, “no ha sido una denuncia para mejorar la gestión o fiscalizar la acción de gobierno o defender los intereses de los vinarocenses, sino ante una estrategia deliberada de acoso político con el único objetivo de paralizar la acción de gobierno, generar una sospecha permanente e intentar ocultar los asuntos judiciales en los que están implicados los socialistas Guillem Alsina y Carmen Morellà por el caso de la chatarra”.

Otra foto de la rueda de prensa. / Javier Flores

Dimisiones

La alcaldesa, que señaló que no va a ceder “ante presiones y maniobras que pretenden condicionar las decisiones de este gobierno municipal” y que “nadie nos parará en nuestro objetivo de transformar nuestra ciudad”, pidió al Partido Socialista “que abandone esta deriva que solo les lleva al asilamiento y empiece a hacer una oposición útil, constructiva y responsable”.

Aseguró que le consta que parte de los socialistas “no apoya esta manera de hacer política”, solicitó que pidan disculpas públicas por haber presentado esta denuncia “sin ningún fundamento legal” y exigió la dimisión de sus cargos “a Marc Albella, que firmó la denuncia, y Guillem Alsina y Carmen Morellà como responsables con esta manera de actuar que solo intenta disimular la indignidad en la que se encuentran, sin renunciar a sus cargos a pesar de que próximamente serán juzgados por prevaricación y malversación”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Luis Adell, destacó que la denuncia no tenía ningún fundamento jurídico, por lo que "podríamos hablar de denuncia falsa”, motivada “por un partido sin ruta que solo ve en los juzgados la manera de hacer oposición”. Adell también pidió la dimisión de Albella, Alsina y Morellà.