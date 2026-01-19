Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benicàssim reparte 800 raciones de 'olleta de la plana' en sus fiestas de Sant Antoni

La gastronomía popular, tarde taurina infantil y la animación nocturna marcan el lunes festivo, con una buena respuesta vecinal

Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

Benicàssim vivió una jornada participativa de sus fiestas de Sant Antoni y Santa Àgueda este lunes con la gastronomía tradicional como gran protagonista y una agenda de actividades pensadas para todos los públicos.

Uno de los momentos más esperados llegó al mediodía con la comida monumental de olleta de la Plana, que congregó a una larga cola de vecinos en el recinto de fiestas antes de las 14.00 horas. En total se repartieron 800 raciones de este plato típico de invierno, muy apreciado por su arraigo en la cocina popular.

En el reparto participaron la concejala de Fiestas, Elena Llobell, junto a otros concejales de la corporación municipal, las reinas de las fiestas, Marta Mas y Ariadna Galán, los festeros y numerosos voluntarios de la comisión de fiestas, en una imagen de implicación colectiva que volvió a evidenciar el peso de la tradición en estas celebraciones.

