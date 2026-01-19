Benicàssim reparte 800 raciones de 'olleta de la plana' en sus fiestas de Sant Antoni
La gastronomía popular, tarde taurina infantil y la animación nocturna marcan el lunes festivo, con una buena respuesta vecinal
Benicàssim vivió una jornada participativa de sus fiestas de Sant Antoni y Santa Àgueda este lunes con la gastronomía tradicional como gran protagonista y una agenda de actividades pensadas para todos los públicos.
Uno de los momentos más esperados llegó al mediodía con la comida monumental de olleta de la Plana, que congregó a una larga cola de vecinos en el recinto de fiestas antes de las 14.00 horas. En total se repartieron 800 raciones de este plato típico de invierno, muy apreciado por su arraigo en la cocina popular.
En el reparto participaron la concejala de Fiestas, Elena Llobell, junto a otros concejales de la corporación municipal, las reinas de las fiestas, Marta Mas y Ariadna Galán, los festeros y numerosos voluntarios de la comisión de fiestas, en una imagen de implicación colectiva que volvió a evidenciar el peso de la tradición en estas celebraciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta
- Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: 'Debe ser entregada en perfecto estado
- Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal
- Un bar para salvar un pueblo de Castellón de 113 habitantes: se vuelve a alquilar por solo 50 € al mes
- Dos posibles escenarios para la gala de reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs