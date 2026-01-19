Fiestas patronales en honor a Sant Antoni
Benicàssim suspende todos los actos de las fiestas hasta el miércoles por el trágico accidente de tren de Córdoba
El Ayuntamiento ha informado de que cancela las actividades programadas desde las 16.00 de este lunes hasta las 00.00 del miércoles
El Ayuntamiento de Benicàssim ha suspendido hasta el miércoles todos los actos programados con motivo de las fiestas patronales en honor a Sant Antoni y Santa Àgueda como "muestra de duelo y señal de respeto con las víctimas" del trágico accidente de tren ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).
En concreto, la cancelación de actividades abarca desde las 16.00 horas de este lunes hasta las 00.00 del miércoles.
De esta forma, el único acto principal que han celebrado este lunes de fiestas en Benicàssim es la comida de olleta de la plana, en la que han repartido 800 raciones en una comida de hermandad.
Antes de anunciarse la suspensión, por la tarde había prevista una animada programación taurina infantil, con el encierro con carretones y el posterior taller de bou embolat.
Por la noche, el recinto de fiestas estaba llamado a acoger la cena de sobaquillo popular, antes de dar paso al concurso Me suena tu cara, que finalmente no podrá celebrarse.
