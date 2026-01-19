Candela Lucas, reina de la Vila de Nules 2026

Nules ya ha elegido a su reina de la Vila 2026. Se trata de Candela Lucas Peirats, una joven de 17 años que ejercerá durante los próximos meses como máxima representante de la localidad.

La nueva reina ha sido recibida en el ayuntamiento por el alcalde, David García, y la concejala de Fiestas, Blanca Silvestre, quienes le han agradecido, en nombre de la corporación municipal, su compromiso para representar al municipio a lo largo del año.

Candela Lucas, junto con las damas de la corte de honor, tendrá un papel protagonista en las fiestas patronales en honor a Sant Bartomeu, que se celebran en agosto, y en las fiestas en honor a la Virgen de la Soledad, previstas para octubre.

La proclamación de la reina de la Vila 2026 y de las damas se celebrará en julio y servirá también como despedida de la reina de la Vila 2025, Laura Gómez Recatalá, y de su corte de honor.

Además, el acto de presentación se llevará a cabo el sábado 25 de julio, con el formato y el ceremonial propios de esta cita.