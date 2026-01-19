Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos

De la alegría a la indignación en 24 horas. El Ayuntamiento de les Alqueries anunció recientemente, a través de su página oficial de Facebook, la instalación de nuevas porterías antivandálicas en la zona deportiva de la Plaza España, una actuación dirigida especialmente a los jóvenes del municipio.

Según el comunicado municipal, el objetivo de esta intervención era dotar al espacio de equipamientos más resistentes y duraderos, fomentar el deporte, la convivencia y seguir mejorando los servicios municipales.

Además, el consistorio informó de que estaba trabajando en una modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para regular los usos y horarios de instalaciones deportivas abiertas y parques infantiles, con el fin de compatibilizar su utilización con el descanso vecinal.

También se recordó que la pista de fútbol de la plaza no podría utilizarse durante el horario del ecoparque y del mercado, para evitar situaciones no deseadas.

Sin embargo, apenas 24 horas después, el Ayuntamiento publicó un comunicado oficial informando de que la Policía Local había procedido a precintar las porterías recién instaladas.

Tras una revisión técnica, se comprobó que no cumplían con las medidas de seguridad exigidas, especialmente en lo referente al sistema antivuelco, un requisito que, según el propio Ayuntamiento, había sido solicitado expresamente a la empresa proveedora. Como consecuencia, las porterías quedaron precintadas y fuera de uso hasta nuevo aviso.

El consistorio pidió la colaboración ciudadana para que no se utilicen las instalaciones por motivos de seguridad y anunció que está estudiando las acciones correspondientes contra la empresa proveedora por el incumplimiento detectado.

Desde el Ayuntamiento se reiteró su compromiso de garantizar espacios públicos seguros y adecuados, subrayando que se sigue trabajando por un pueblo más activo, habitable y seguro para toda la población.