L’Alcora ajusta la tasa de basuras en 2026: novedades y reducciones para los hogares

El Ayuntamiento de l’Alcora ha anunciado importantes cambios en la tasa de basuras para 2026, con el objetivo de hacerla más justa, sostenible y adaptada a las necesidades de cada hogar. Estas medidas forman parte del compromiso del consistorio de escuchar a la ciudadanía y ajustar los servicios públicos a la realidad social y económica del municipio.

A partir de 2026, la tarifa general para viviendas en suelo urbano se situará en 152,69 euros, mientras que las viviendas en suelo no urbano, conocidas como masets, contarán con una cuota reducida de 91,61 euros, casi un 40 % menos que la tarifa general, aplicada de manera automática.

Además, el Ayuntamiento de l’Alcora ha diseñado tarifas adaptadas y reducciones especiales para aquellos hogares que participan activamente en el programa de reciclaje municipal, viviendas con una sola persona empadronada, residencias de segunda vivienda, locales sin uso y familias con bajos ingresos. Todas estas medidas buscan incentivar el reciclaje, reducir la generación de residuos y proteger a los colectivos más vulnerables.

El Ayuntamiento de l’Alcora, que preside Samuel Falomir, aplicará en 2026 un conjunto de bonificaciones y tarifas reducidas en la tasa de residuos. / inyaki mezquita

Los vecinos que quieran acceder a las tarifas reducidas y bonificaciones, excepto la de las masets, deberán solicitarlas antes del 31 de marzo de 2026, de forma presencial en el Ayuntamiento o a través de la sede electrónica de l’Alcora.

Con esta actualización de la tasa de residuos, el Ayuntamiento de l’Alcora refuerza su apuesta por la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad económica, asegurando que cada hogar pague en función del uso real del servicio.