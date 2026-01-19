Moncofa cede un espacio a la asociación local contra el cáncer

El Ayuntamiento de Moncofa ha cedido un espacio municipal a la Asociación Local Contra el Cáncer con el fin de apoyar y reforzar la importante labor social, informativa y asistencial que desarrolla en el municipio. Este nuevo emplazamiento estará ubicado en la Casa de la Cultura, concretamente en un local situado en la planta baja, lo que permitirá un acceso cómodo y cercano para todas las personas que necesiten hacer uso de sus servicios.

Desde el consistorio se llevará a cabo una actuación de adecuación del espacio para adaptarlo a las necesidades de la asociación y garantizar su correcto funcionamiento. En este sentido, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha explicado que “vamos a llevar a cabo la adecuación del mismo, donde se construirá un aseo, así como una sala diáfana que contará con una puerta corredera, con la finalidad de que, en un momento dado, el espacio se pueda transformar en despacho y sala de espera”.

Con esta cesión, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las entidades locales y con la mejora de los servicios destinados a la atención, el acompañamiento y el apoyo a las personas afectadas por el cáncer y a sus familiares, facilitando un espacio adecuado que contribuya al desarrollo de su actividad en el municipio de Moncofa.