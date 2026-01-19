Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 76 años

Muere Enric Manyanós, referente del valencianismo en Almassora e impulsor del club de balonmano local

El velatorio tendrá lugar este martes en el Tanatorio Blay entre las 10.00 y las 18.00 horas

Enric Josep Manyanós Escura.

David Donaire

Almassora

Almassora está de luto con la muerte de Enric Josep Manyanós Escura, un referente del valencianismo en la localidad que ha fallecido este lunes a los 76 años.

Profesor de matemáticas, fue conocido sobre todo por ser el portavoz y concejal de UPV y Bloc entre los años 1991 y 2000 en Almassora. "Plantó semillas para lograr un futuro mejor. Recordaremos su lucha y su trabajo por Almassora y el País Valencià. Que la tierra le sea leve", ha publicado Compromís per Almassora a través de sus redes sociales.

Su vida ha estado también muy ligada al Club Almassora Balonmano, al que impulsó su crecimiento y entrenó durante años. "Enric formó parte de nuestra historia y dejó huella en el club y en todas las personas que compartieron con él su pasión por el balonmano. Su dedicación, compromiso y amor por este deporte permanecerán siempre en nuestro recuerdo", han posteado desde los perfiles sociales del club, a la vez que envían su "más sentido pésame a su familia, amistades y seres queridos en estos momentos tan difíciles".

El velatorio tendrá lugar este martes en el Tanatorio Blay, situado en la plaza de Todos los Santos, entre las 10.00 y las 18.00 horas.

D. Enric Manyanós Escura

Esquela de Enric Manyanós Escura / Mediterráneo

