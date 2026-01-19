Fallece a los 76 años
Muere Enric Manyanós, referente del valencianismo en Almassora e impulsor del club de balonmano local
El velatorio tendrá lugar este martes en el Tanatorio Blay entre las 10.00 y las 18.00 horas
Almassora está de luto con la muerte de Enric Josep Manyanós Escura, un referente del valencianismo en la localidad que ha fallecido este lunes a los 76 años.
Profesor de matemáticas, fue conocido sobre todo por ser el portavoz y concejal de UPV y Bloc entre los años 1991 y 2000 en Almassora. "Plantó semillas para lograr un futuro mejor. Recordaremos su lucha y su trabajo por Almassora y el País Valencià. Que la tierra le sea leve", ha publicado Compromís per Almassora a través de sus redes sociales.
Su vida ha estado también muy ligada al Club Almassora Balonmano, al que impulsó su crecimiento y entrenó durante años. "Enric formó parte de nuestra historia y dejó huella en el club y en todas las personas que compartieron con él su pasión por el balonmano. Su dedicación, compromiso y amor por este deporte permanecerán siempre en nuestro recuerdo", han posteado desde los perfiles sociales del club, a la vez que envían su "más sentido pésame a su familia, amistades y seres queridos en estos momentos tan difíciles".
El velatorio tendrá lugar este martes en el Tanatorio Blay, situado en la plaza de Todos los Santos, entre las 10.00 y las 18.00 horas.
