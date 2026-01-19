Oferta de trabajo en Castellón: Un Ayuntamiento ofrece un puesto por jubilación
Convocan una plaza de peóncomo personal laboral fijo mediante oposición y en turno libre en Vinaròs
El Ayuntamiento de Vinaròs ha lanzado una nueva oferta de empleo público con la convocatoria de una plaza de peón o peona como personal laboral fijo. El puesto se cubrirá mediante el sistema de oposición y en turno libre, y está vinculado a un proceso de jubilación parcial dentro de la plantilla municipal.
La convocatoria y sus bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 2 de diciembre de 2025, y posteriormente se difundió un extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Ahora, el anuncio ha llegado también al Boletín Oficial del Estado, lo que activa el plazo de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta última publicación.
El puesto corresponde a la plantilla de personal laboral fijo del consistorio y las funciones están relacionadas con tareas de mantenimiento de la vía pública, edificios e instalaciones municipales. Entre los requisitos exigidos figura tener 16 años cumplidos, no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa y estar en posesión del carné de conducir tipo B.
Toda la información detallada sobre el proceso selectivo, así como los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria, se publicarán conforme a lo establecido en las bases reguladoras y a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Vinaròs.
