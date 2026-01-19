Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festa de la Carxofa

Pinchos que entran por los ojos: estos son los más 'etxurats' este año en Benicarló

El restaurante Sant Rafael se lleva el primer premio del certamen que organiza la asociación Urban Sketchers Maestrat

Foto de familia de la entrega de premios a los pinchos más 'etxurats'.

Foto de familia de la entrega de premios a los pinchos más 'etxurats'. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Benicarló

El restaurante Sant Rafael se ha alzado con el primer premio en la novena edición de los premios a los pinchos más etxurats de la Festa de la Carxofa de Benicarló, organizados por la asociación Urban Sketchers Maestrat, gracias a su pincho Foc i brasa, ilustrado por María José Piorno.

El segundo premio ha sido para el restaurante La Caleta, con el pincho La bocaleta, acompañado de una ilustración de Ricard Oliva, mientras que el tercer galardón ha recaído en La Parreta por su pincho La llavor, dibujado por Fernando Sanmiguel.

Estos premios reciben el nombre de etxurats en referencia a una palabra de uso popular en Benicarló, empleada para describir aquello que resulta especialmente bonito o atractivo desde el punto de vista estético.

La asociación Urban Sketchers Maestrat está formada por un colectivo de artistas que fomentan la práctica del dibujo in situ como herramienta para captar la esencia de los espacios urbanos, promoviendo la creatividad, la observación detallada y la conexión con el entorno a través del arte.

Esta es la séptima ocasión en la que el colectivo convoca estos premios, con el objetivo de ofrecer una mirada diferente sobre la gastronomía local, fusionando arte y cocina para poner en valor la riqueza cultural y creativa de Benicarló.

