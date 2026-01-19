Festa de la Carxofa
Pinchos que entran por los ojos: estos son los más 'etxurats' este año en Benicarló
El restaurante Sant Rafael se lleva el primer premio del certamen que organiza la asociación Urban Sketchers Maestrat
El restaurante Sant Rafael se ha alzado con el primer premio en la novena edición de los premios a los pinchos más etxurats de la Festa de la Carxofa de Benicarló, organizados por la asociación Urban Sketchers Maestrat, gracias a su pincho Foc i brasa, ilustrado por María José Piorno.
El segundo premio ha sido para el restaurante La Caleta, con el pincho La bocaleta, acompañado de una ilustración de Ricard Oliva, mientras que el tercer galardón ha recaído en La Parreta por su pincho La llavor, dibujado por Fernando Sanmiguel.
Estos premios reciben el nombre de etxurats en referencia a una palabra de uso popular en Benicarló, empleada para describir aquello que resulta especialmente bonito o atractivo desde el punto de vista estético.
La asociación Urban Sketchers Maestrat está formada por un colectivo de artistas que fomentan la práctica del dibujo in situ como herramienta para captar la esencia de los espacios urbanos, promoviendo la creatividad, la observación detallada y la conexión con el entorno a través del arte.
Esta es la séptima ocasión en la que el colectivo convoca estos premios, con el objetivo de ofrecer una mirada diferente sobre la gastronomía local, fusionando arte y cocina para poner en valor la riqueza cultural y creativa de Benicarló.
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta
- Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: 'Debe ser entregada en perfecto estado
- Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal
- Un bar para salvar un pueblo de Castellón de 113 habitantes: se vuelve a alquilar por solo 50 € al mes
- Dos posibles escenarios para la gala de reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs