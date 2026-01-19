La Vall d'Uixó 'venderá' en Fitur su futuro parque acuático como ejemplo de su transformación turística

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó afronta una semana clave para el turismo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, en un momento marcado por “inversiones históricas y proyectos estratégicos que están transformando el modelo turístico de la ciudad”, tal y como ha destacado la alcaldesa, Tania Baños.

En este contexto, la alcaldesa y el consejero delegado de Emsevall y concejal de Turismo, Javier Ferreres, han realizado una visita al paraje de Sant Josep para conocer de primera mano las mejoras que se están ejecutando aprovechando la parada técnica de les Coves de Sant Josep, que permanecerán cerradas hasta el 23 de enero, como antesala a la presencia de la Vall d’Uixó en Fitur.

“La Vall llega a Fitur con mucha ilusión, mucha fuerza y muchos proyectos en marcha”, ha señalado Baños, quien ha subrayado que “estamos impulsando un nuevo ecosistema turístico que va más allá de les Coves de Sant Josep, con el objetivo de complementar la visita y conseguir que el turista se quede en la ciudad”.

Actualmente se encuentran en marcha actuaciones clave como las obras del parque acuático, con los vasos de las piscinas ya en excavación, la excavación del poblado de Sant Josep, las obras del Museo de la Fábrica de la Llum y la adecuación del entorno del acueducto y del aparcamiento del paraje. “Son inversiones sin precedentes en el ámbito turístico y patrimonial, que sitúan a la Vall en un nuevo escenario como destino”, ha remarcado el concejal de Turismo, Javier Ferreres.

Parada técnica en les Coves

En paralelo, durante la parada técnica se están ejecutando trabajos de mejora en les Coves y en el Paraje de Sant Josep que no pueden llevarse a cabo durante la actividad turística habitual. Entre otras actuaciones, se está redistribuyendo y mejorando el espacio de taquilla y venta de fotografía para hacerlo más funcional y amable, incorporando también un punto de venta de merchandising. Además, se están reparando y pintando las barcas y realizando tareas de limpieza y mantenimiento tanto en el interior como en el exterior del río subterráneo.

Ferreres ha destacado que “estas actuaciones forman parte de una estrategia global para mejorar la experiencia del visitante, pero también para cuidar el día a día de un recurso tan importante como les Coves de Sant Josep”. En este sentido, ha puesto en valor que “invertir en mantenimiento y calidad es clave para seguir siendo un referente turístico en la provincia y en la Comunitat Valenciana”.

Visita a las nuevas oficinas administrativas del Paratge de Sant Josep. / Mediterráneo

Oficinas administrativas

La visita también ha incluido la vivienda del paraje que la empresa pública Emsevall ha adquirido para reformarla y habilitarla como oficinas administrativas y zona de descanso del personal y que ya está en uso. Hasta ahora, estas funciones se realizaban en un contenedor prefabricado y en un espacio reducido y precario. “Damos respuesta a una reivindicación de los trabajadores y trabajadoras, dotándoles de un espacio digno para los descansos entre accesos a les Coves y para almorzar o comer”, ha explicado Ferreres.

Para la alcaldesa, esta actuación “demuestra que el modelo turístico que estamos construyendo también pone a las personas en el centro, tanto a quienes nos visitan como a quienes hacen posible el funcionamiento diario del recurso”. “La transformación turística de la Vall es también una transformación social y urbana hacia una ciudad más moderna, más cuidada y con más oportunidades”, ha concluido Baños.