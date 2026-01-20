La alcaldesa de la Vall reivindica una reducción en 20 millones de euros de la deuda municipal, «heredada del PP en el 2015»

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó debe ahora alrededor de 20 millones de euros menos de los que debía en el 2015. Así lo ha afirmado la alcaldesa, Tania Baños, que ha anunciado una amortización extraordinaria de préstamos de 193.000 euros aprobada este mes de enero.

Según datos facilitados por el propio Ayuntamiento, en el 2025, con el pago regular de las cuotas de las operaciones financieras que el primer gobierno del tripartito heredó tras ganar las elecciones del 2015 y esa amortización extraordinaria mencionada, el municipio empieza el 2026 debiendo 1,5 millones menos que en el 2024.

Baños ha explicado que hace diez años, el endeudamiento municipal superaba los 30 millones de euros, con un préstamo inicial de 28 millones, «al que hubo que sumar los más de cinco millones de euros que se han tenido que pagar por sentencias derivadas de decisiones tomadas en su día por el Partido Popular».

Lo más grave de esa situación, desde su punto de vista, es que esa deuda no se debió a la ejecución de proyectos de inversión y mejora para la ciudad, sino «al pago de facturas de gastos corrientes y salarios».

Y en ese punto, ha querido sacar pecho de lo que ella considera una «diferencia sustancial». Baños reivindica que en estos años, «con una gestión responsable, hemos sido capaces de sanear las cuentas municipales y reducir la deuda», para en la actualidad «poder llevar a cabo proyectos transformadores y asumir los retos que ha supuesto la llegada de los fondos europeos».

La alcaldesa explica que el Ayuntamiento, en este tiempo, «no solo ha reducido la deuda, sino que ha ganado en credibilidad», refiriéndose a las entidades financieras, en el sentido de que «saben que vamos a responder, porque podemos pagar». Ha afirmado que «ahora no hay facturas sin pagar y los proveedores están cobrando en catorce días», y ha vuelto a señalar a la situación económica que se encontraron en el 2015, al recordar que cuando tomó posesión hace una década, «había un millón de euros de facturas sin pagar en los cajones».

Baños hace estas declaraciones recién estrenado un año que contempla la firma de un préstamo para inversiones de cinco millones de euros, además de otra operación financiera que ronda los cuatro millones que sufragará Emsevall, para la construcción del parque acuático de Sant Josep. Desde el equipo de gobierno, de este modo, se quiere defender que existe capacidad de gestión y endeudamiento, porque las cuentas del consistorio están saneadas. «Vamos a seguir amortizando deura y sacando adelante obras tan importantes como las del segundo polideportivo, la regeneración urbana de la Colonia San Antonio, la Fàbrica de la Llum o el nuevo ayuntamiento», ha concluido.