Betxí asfalta el camí de les Forques i manté el compromís de millorar almenys una via rural cada any

La actuació forma part d’una estratègia de millora del terme

L’Ajuntament de Betxí ha finalitzat l’asfaltat del camí de Les Forques.

L'Ajuntament de Betxí ha finalitzat l'asfaltat del camí de Les Forques. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacció Mediterráneo

L’Ajuntament de Betxí ha finalitzat l’asfaltat del camí de Les Forques, una actuació que s’emmarca dins del compromís municipal de millorar de manera continuada els camins del terme, amb la voluntat d’asfaltar com a mínim una via rural cada any.

L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha destacat que “la millora dels camins és una aposta clara per cuidar el nostre terme, facilitar el treball de les persones que el fan servir cada dia i garantir una mobilitat més segura i digna”. Nebot ha afegit que “complim el compromís de no deixar de costat el territori, actuant any rere any amb una planificació constant”.

En aquest sentit, aquesta nova intervenció se suma a les realitzades durant els governs de Compromís, en què s’han asfaltat un total de 17 camins, convertint aquesta etapa en la de major inversió de la història del municipi en la millora del terme municipal i de les seues infraestructures rurals.

Així mateix, l’actuació al camí de Les Forques no ha suposat cap cost per al consistori, ja que s’ha finançat íntegrament a través d’una subvenció de l’IVACE, destinada a la millora d’infraestructures i serveis municipals. 

Amb aquesta obra, Betxí continua avançant en la millora de les infraestructures rurals, amb actuacions planificades que responen a les necessitats reals del territori.

