Betxí asfalta el camí de les Forques i manté el compromís de millorar almenys una via rural cada any
La actuació forma part d’una estratègia de millora del terme
L’Ajuntament de Betxí ha finalitzat l’asfaltat del camí de Les Forques, una actuació que s’emmarca dins del compromís municipal de millorar de manera continuada els camins del terme, amb la voluntat d’asfaltar com a mínim una via rural cada any.
L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha destacat que “la millora dels camins és una aposta clara per cuidar el nostre terme, facilitar el treball de les persones que el fan servir cada dia i garantir una mobilitat més segura i digna”. Nebot ha afegit que “complim el compromís de no deixar de costat el territori, actuant any rere any amb una planificació constant”.
En aquest sentit, aquesta nova intervenció se suma a les realitzades durant els governs de Compromís, en què s’han asfaltat un total de 17 camins, convertint aquesta etapa en la de major inversió de la història del municipi en la millora del terme municipal i de les seues infraestructures rurals.
Així mateix, l’actuació al camí de Les Forques no ha suposat cap cost per al consistori, ja que s’ha finançat íntegrament a través d’una subvenció de l’IVACE, destinada a la millora d’infraestructures i serveis municipals.
Amb aquesta obra, Betxí continua avançant en la millora de les infraestructures rurals, amb actuacions planificades que responen a les necessitats reals del territori.
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: 'Debe ser entregada en perfecto estado
- Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal
- Lara Urquizu, la joven castellonense seleccionada entre 10.000 alumnos por Amancio Ortega: “Estoy en shock”
- Dos posibles escenarios para la gala de reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs