Burriana creará más plazas de aparcamiento junto al río tras 35 años sin actuar en la zona

Burriana arranca la segunda fase de las obras de renovación y mejoras urbanas en la avenida Juan Bautista San Martín. Estos trabajos, que dan continuidad a la primera fase ya finalizada, tienen como objetivo principal renovar la pavimentación, mejorar la imagen de la zona mediante el incremento del arbolado y aumentar las plazas de estacionamiento al servicio de los vecinos en el entorno de la plaza Sant Blai, junto al río.

Para esta intervención, el consistorio ha destinado una inversión de aproximadamente 46.000 euros. La empresa adjudicataria dispone de un plazo de ejecución de tres meses para completar una actualización integral en un área que no había sido objeto de mejoras significativas desde hace 35 años.

El plan de trabajo técnico prevé la demolición y el levantado del pavimento actual, que presenta un avanzado estado de deterioro. Asimismo, contemplan la instalación de nuevos rebajes peatonales para garantizar la accesibilidad y la creación de nuevas plazas de aparcamiento. Esta segunda fase se desarrollará hasta la altura de la calle Santo Tomás, quedando pendiente una tercera y última fase para completar la totalidad de la avenida.

Así luce en estos momentos el vial tras el inicio de la nueva fase de las obras. / Mediterráneo

Detalles de la primera fase de las obras

Hay que recordar que la primera fase de este vial ya concluyó con una inversión de 118.000 euros en el tramo comprendido entre la plaza de San Blas y la calle El Calvari. Aquella intervención permitió una remodelación completa que incluyó la creación de 26 nuevas plazas de estacionamiento en batería y la plantación de nuevo arbolado, medida integrada en el plan de renaturalización de la ciudad para aumentar la vegetación en cada rincón de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que “el inicio de la segunda fase de las obras en la avenida Juan Bautista San Martín tiene como objetivo continuar renovando el pavimento dañado y mejorando la accesibilidad de la ciudad, además de aumentar la capacidad de estacionamiento de Burriana”.

En esta misma línea, el edil ha subrayado que “queremos un municipio más amable y más verde, por lo que, dentro del plan para la renaturalización, también tenemos previsto aumentar el arbolado en la zona”.