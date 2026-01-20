Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEstafa en CastellóNieve en CastellónEncierro Sant PasqualPorterías precintadas CastellónBilletes falsosAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

En el entorno de la plaza Sant Blai

Burriana creará más plazas de aparcamiento junto al río tras 35 años sin actuar en la zona

Los trabajos cuentan con una inversión de 46.000 euros y permitirán también renovar el pavimento y mejorar la accesibilidad

Foto del inicio de la segunda fase de las obras.

Foto del inicio de la segunda fase de las obras. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Burriana

Burriana arranca la segunda fase de las obras de renovación y mejoras urbanas en la avenida Juan Bautista San Martín. Estos trabajos, que dan continuidad a la primera fase ya finalizada, tienen como objetivo principal renovar la pavimentación, mejorar la imagen de la zona mediante el incremento del arbolado y aumentar las plazas de estacionamiento al servicio de los vecinos en el entorno de la plaza Sant Blai, junto al río.

Para esta intervención, el consistorio ha destinado una inversión de aproximadamente 46.000 euros. La empresa adjudicataria dispone de un plazo de ejecución de tres meses para completar una actualización integral en un área que no había sido objeto de mejoras significativas desde hace 35 años.

El plan de trabajo técnico prevé la demolición y el levantado del pavimento actual, que presenta un avanzado estado de deterioro. Asimismo, contemplan la instalación de nuevos rebajes peatonales para garantizar la accesibilidad y la creación de nuevas plazas de aparcamiento. Esta segunda fase se desarrollará hasta la altura de la calle Santo Tomás, quedando pendiente una tercera y última fase para completar la totalidad de la avenida.

Así luce en estos momentos el vial tras el inicio de la nueva fase de las obras.

Así luce en estos momentos el vial tras el inicio de la nueva fase de las obras. / Mediterráneo

Detalles de la primera fase de las obras

Hay que recordar que la primera fase de este vial ya concluyó con una inversión de 118.000 euros en el tramo comprendido entre la plaza de San Blas y la calle El Calvari. Aquella intervención permitió una remodelación completa que incluyó la creación de 26 nuevas plazas de estacionamiento en batería y la plantación de nuevo arbolado, medida integrada en el plan de renaturalización de la ciudad para aumentar la vegetación en cada rincón de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que “el inicio de la segunda fase de las obras en la avenida Juan Bautista San Martín tiene como objetivo continuar renovando el pavimento dañado y mejorando la accesibilidad de la ciudad, además de aumentar la capacidad de estacionamiento de Burriana”.

Noticias relacionadas y más

En esta misma línea, el edil ha subrayado que “queremos un municipio más amable y más verde, por lo que, dentro del plan para la renaturalización, también tenemos previsto aumentar el arbolado en la zona”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  2. Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
  3. Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
  4. Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
  5. Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: 'Debe ser entregada en perfecto estado
  6. Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal
  7. Lara Urquizu, la joven castellonense seleccionada entre 10.000 alumnos por Amancio Ortega: “Estoy en shock”
  8. Dos posibles escenarios para la gala de reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs

Burriana creará más plazas de aparcamiento junto al río tras 35 años sin actuar en la zona

La fiesta de un pueblo de Castellón que sigue reuniendo a todo el vecindario

La fiesta de un pueblo de Castellón que sigue reuniendo a todo el vecindario

Vilafranca busca gestor para dar una nueva vida al cámping y su bar-restaurante

Vilafranca busca gestor para dar una nueva vida al cámping y su bar-restaurante

Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones

Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones

Contra la despoblació, històries: Alejandra i Sara donen veu als pobles de Castelló des de TikTok

Contra la despoblació, històries: Alejandra i Sara donen veu als pobles de Castelló des de TikTok

Pulseras verdes, coche y musical para terminar las obras de la iglesia de Benicàssim

Pulseras verdes, coche y musical para terminar las obras de la iglesia de Benicàssim

Oferta de trabajo en Castellón: Un Ayuntamiento ofrece un puesto por jubilación

Oferta de trabajo en Castellón: Un Ayuntamiento ofrece un puesto por jubilación

Pinchos que entran por los ojos: estos son los más 'etxurats' este año en Benicarló

Pinchos que entran por los ojos: estos son los más 'etxurats' este año en Benicarló
Tracking Pixel Contents