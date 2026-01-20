Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones

Palladium Hotel Group refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana con su desembarco en la provincia de Castellón. La cadena hotelera abrirá el próximo 27 de marzo el Palladium Hotel Peñíscola, un establecimiento de cuatro estrellas y 315 habitaciones que operará por temporadas hasta el 31 de octubre.

Se trata del primer hotel del grupo, fundado y propiedad del Grupo Empresas Matutes (GEM), liderado por la familia Matutes, en Castellón y del segundo en la Comunitat, tras el Only YOU Hotel Valencia.

Ubicación de dónde está situado el hotel

Habitaciones con terraza

El nuevo alojamiento se ubica a pocos minutos a pie de playa Sur y a tan solo cinco minutos del casco histórico de Peñíscola, en una localización estratégica que cuenta además con conexión directa con cuatro aeropuertos internacionales: Alicante, Valencia, Castellón y Reus.

El hotel dispondrá de 315 amplias habitaciones con terraza, diseñadas para distintos perfiles de clientes, desde estancias individuales hasta familias y grupos. Las instalaciones incluyen cinco piscinas, spa, gimnasio y un rooftopequipado con hamacas y jacuzzis.

La propuesta se completa con una cuidada oferta gastronómica, que incluye un restaurante showcooking de cocina internacional y mediterránea, cafetería y pool bar con servicio de cócteles.

Recreación de una de las piscinas que tendrá el hotel. / Mediterráneo

Plan de crecimiento en el Mediterráneo

Según ha señalado Ana Morillo, Managing Director All Inclusive y High Energy Business Unit de Palladium Hotel Group, “la apertura de este hotel forma parte de nuestro plan de crecimiento en la región del Mediterráneo y reafirma nuestro compromiso con una expansión sostenible y rentable, consolidando nuestra presencia como referente en los principales destinos vacacionales del mundo”.

El establecimiento se integra en la marca Palladium Hotels, la división de hoteles vacacionales de cuatro estrellas del grupo. Con esta incorporación, esta marca suma ya tres hoteles, tras los dos con los que cuenta en Ibiza y Menorca.