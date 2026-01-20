Situado a pocos minutos a pie de la playa Sur
Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
El Palladium Hotel Peñíscola abrirá el 27 de marzo y operará hasta el mes de octubre
Tendrá cinco piscinas, spa, gimnasio y un 'rooftop' equipado con hamacas y jacuzzis
Palladium Hotel Group refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana con su desembarco en la provincia de Castellón. La cadena hotelera abrirá el próximo 27 de marzo el Palladium Hotel Peñíscola, un establecimiento de cuatro estrellas y 315 habitaciones que operará por temporadas hasta el 31 de octubre.
Se trata del primer hotel del grupo, fundado y propiedad del Grupo Empresas Matutes (GEM), liderado por la familia Matutes, en Castellón y del segundo en la Comunitat, tras el Only YOU Hotel Valencia.
Habitaciones con terraza
El nuevo alojamiento se ubica a pocos minutos a pie de playa Sur y a tan solo cinco minutos del casco histórico de Peñíscola, en una localización estratégica que cuenta además con conexión directa con cuatro aeropuertos internacionales: Alicante, Valencia, Castellón y Reus.
El hotel dispondrá de 315 amplias habitaciones con terraza, diseñadas para distintos perfiles de clientes, desde estancias individuales hasta familias y grupos. Las instalaciones incluyen cinco piscinas, spa, gimnasio y un rooftopequipado con hamacas y jacuzzis.
La propuesta se completa con una cuidada oferta gastronómica, que incluye un restaurante showcooking de cocina internacional y mediterránea, cafetería y pool bar con servicio de cócteles.
Plan de crecimiento en el Mediterráneo
Según ha señalado Ana Morillo, Managing Director All Inclusive y High Energy Business Unit de Palladium Hotel Group, “la apertura de este hotel forma parte de nuestro plan de crecimiento en la región del Mediterráneo y reafirma nuestro compromiso con una expansión sostenible y rentable, consolidando nuestra presencia como referente en los principales destinos vacacionales del mundo”.
El establecimiento se integra en la marca Palladium Hotels, la división de hoteles vacacionales de cuatro estrellas del grupo. Con esta incorporación, esta marca suma ya tres hoteles, tras los dos con los que cuenta en Ibiza y Menorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: 'Debe ser entregada en perfecto estado
- Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal
- Lara Urquizu, la joven castellonense seleccionada entre 10.000 alumnos por Amancio Ortega: “Estoy en shock”
- Dos posibles escenarios para la gala de reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs