Càlig adequa el drenatge de la plaça del País Valencià i del carrer de La Puríssima

Les obres compten amb una inversió de 100.000 euros finançada a través del Consorci de Residus

Aquesta setmana l’Ajuntament ha iniciat les feines de millora del drenatge de les aigües pluvials a la plaça del País Valencià i al carrer de la Puríssima. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Aquesta setmana l’Ajuntament de Càlig ha iniciat les feines de millora del drenatge de les aigües pluvials a la plaça del País Valencià i al carrer de la Puríssima. Els treballs consisteixen en l’adequació del paviment, així com dels elements existents de la xarxa de pluvials per facilitar l’evacuació correcta de l’aigua quan es produeixen fortes precipitacions.

D’altra banda, també s’executarà una zona de captació i emmagatzematge d’aigua annexa a la plaça del País Valencià, que permetrà posteriorment retornar-la a la xarxa existent.

El regidor d’Obres i Urbanisme, Raül Anglés, ha indicat que “amb aquestes obres es pretén millorar l’evacuació de l’aigua de pluja quan es produeixen fortes precipitacions en una zona conflictiva de la localitat, de manera que ens ajude a evitar inundacions al carrer de la Puríssima”.

Segons destacava les obres compten amb una inversió de 100.000 euros finançada íntegrament pel Consorci de Residus.

Anglés assenyalava que mentre duren les obres el mercat del dimarts es traslladarà temporalment al carrer d’Apotecaris Meyer Bengochea.

